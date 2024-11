Globo comete falhas em jogo da Seleção, e web se enfurece

Por conta de falhas na transmissão e perda de sinal, os torcedores brasileiros tiveram dificuldade para assistir plenamente ao jogo da Seleção Feminina. Nesta quinta-feira (28), o Brasil enfrentou a Austrália durante a Data Fifa do calendário do futebol feminino. A vitória brasileira por 3 a 1 foi transmitida pelo SporTV, do Grupo Globo, que recebeu críticas do público.

➡️ Por que Marta não está jogando hoje?

As imagens enfrentaram instabilidades no primeiro tempo, e a transmissão apresentou atraso em relação ao tempo real do jogo. O problema, no entanto, piorou após o gol da Austrália: o sinal foi perdido e não era mais possível assistir ao confronto. Embora a conexão tenha sido restaurada, as falhas renderam reclamações no X (antigo Twitter) dos torcedores brasileiros.

Confira comentários da web

Próximos jogos da Seleção Brasileira Feminina

Após este confronto, a Seleção Brasileira feminina volta a encarar a Austrália no domingo (1º), em sequência aos amistosos da última Data Fifa de 2024. O duelo, no entanto, acontecerá em novo lugar: o Cbus Super Stadium. A bola rola a partir das 5h35 (de Brasília), e a transmissão será novamente pelo SporTV.

