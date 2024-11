Hugo Souza diz que Seleção Brasileira ‘está próxima’ e agradece Corinthians

Hugo Souza será jogador do Corinthians por mais quatro anos. Nesta quarta-feira (27), o goleiro concedeu entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava e falou sobre seus objetivos para o futuro com a camisa do Timão. O jogador revelou que um sonho para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Hugo Souza se emociona: ‘Vi o Corinthians como a oportunidade da minha vida’

— Meu sonho é defender a Seleção Brasileira, e vejo isso próximo. O Corinthians me permite isso. A comissão observa, o Corinthians é muito grande — disse o jogador em entrevista coletiva.

O goleiro de 25 anos já foi convocado para a Seleção Brasileira, antes mesmo de estrear profissionalmente pelo Flamengo. Em 2018, Tite chamou Hugo Souza para os amistosos contra El Salvador, vencido pelo Brasil por 5 a 0, e diante dos EUA, que terminou com vitória por 2 a 0 do selecionado nacional.

continua após a publicidade

Na época, o jogador era goleiro do time sub-20 do Flamengo e a ideia de Tite era promover a convocação de jovens atletas na Seleção Brasileira. Atualmente, mais experiente, Hugo Souza confia que Dorival Júnior estará de olho em suas atuações pelo Corinthians.

— O treinador da Seleção, o Dorival, olha muito para os goleiros do Brasil. Quando se fala de Corinthians, a proporção é muito maior. Me vejo preparado e disputando uma vaga — destacou o goleiro do clube alvinegro.

continua após a publicidade

Hugo Souza foi contratado em definitivo pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A contratação de Hugo Souza

O jogador de 25 anos chegou ao Corinthians no meio de julho, vindo do Chaves, de Portugal, que havia sido rebaixado no campeonato local. Emprestado pelo Flamengo, Hugo Souza disputou 31 jogos pelo Timão nesta temporada. Nestes cinco meses, o goleiro caiu nas graças do Fiel por boas atuações e pela postura dentro de campo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na terça-feira (26), o Corinthians efetuou a compra de 60% dos direitos federativos do jogador junto ao Flamengo. O Timão gastou 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) à vista pela contratação de Hugo Souza, que terá vínculo com o clube alvinegro pelos próximos quatro anos.