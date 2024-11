A Seleção Brasileira feminina, comandada por Arthur Elias, está escalada para o confronto com a Austrália. As duas equipes se enfrentam em amistoso nesta quinta-feira (28), com a bola rolando no Suncorp Stadium a partir das 7h10 (de Brasília), e com transmissão do canal fechado SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

O técnico do Brasil, conforme já havia dado indícios, confirmou a formação com novidades. Testes serão feitos com atletas de menor experiência com a Amarelinha: Marília, Amanda Gutierres e Fê Palermo são algumas das peças que ganharão a oportunidade de iniciar o confronto com as Matildas em Brisbane.

👀 Veja a escalação da Seleção Feminina para o confronto com a Austrália:

⚽ GOL: Natascha

⚽ LD: Fê Palermo

⚽ ZAG: Isa Haas

⚽ ZAG: Vitória Calhau

⚽ LE: Yasmim (c)

⚽ MEI: Laís Estevam

⚽ MEI: Duda Sampaio

⚽ MEI: Gabi Portilho

⚽ ATA: Aline Gomes

⚽ ATA: Marília

⚽ ATA: Amanda Gutierres

continua após a publicidade

🪑 Banco de reservas: Lorena, Cláudia, Bruninha, Lauren, Angelina, Adriana, Kaká, Dudinha, Camilinha, Nycole, Vic Albuquerque e Gio

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kerolin e Priscila foram convocadas por Arthur para o confronto, que faz parte do ciclo de preparação para a Copa América de 2025. Entretanto, ambas precisaram ser cortadas por lesão, promovendo oportunidades a Vic Albuquerque e Dudinha, dupla que será opção para o comandante ao decorrer do jogo.

continua após a publicidade

Arthur Elias conduziu a Seleção Brasileira feminina ao vice olímpico em agosto de 2024 (Foto: Thais Magalhães/CBF)

🤔 Por que Marta não foi convocada para a Seleção feminina?

Marta é outra ausência sentida na lista de atletas. A Rainha não foi chamada pelo treinador por opção, já que estava vivendo um momento de reta final na NWSL, a liga norte-americana de futebol - onde se sagrou campeã. No ato da convocação, inclusive, Arthur Elias deu garantias de que segue contando com a camisa 10, e afirmou que se a lista fosse para a Copa América, teria chamado a seis vezes melhor do mundo.