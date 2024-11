Por que Marta não está jogando hoje?

Sem a estrela Marta, a Seleção Brasileira feminina entra em campo nesta quinta-feira (28), às 7h10 (de Brasília), para medir forças com a Austrália. O amistoso é parte do ciclo de preparação para a Copa América de 2025, a ser realizada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

O desfalque da Rainha é notável, principalmente após seu desempenho nas Olimpíadas de Paris, quando a equipe foi vice-campeã em campanha histórica e derrota dolorida para os Estados Unidos pelo placar mínimo na decisão.

🤔 Por que Marta não está em ação?

A camisa 10 do Brasil não foi convocada por opção de Arthur Elias para a série de confrontos amistosos realizados na Oceania. O comandante optou por dar oportunidade a jogadoras mais jovens e aproveitar os compromissos para avaliar possíveis novos nomes que darão continuidade ao legado de jogadoras mais experientes nos próximos anos, além de, possivelmente, entender com quem pode contar para a Copa América.

Além disso, a meia-atacante brasileira também viveu, nas últimas semanas, um momento decisivo em sua trajetória no futebol norte-americano. Defendendo as cores do Orlando Pride, a craque foi campeã da NWSL, a principal liga feminina local, atuando os 90 minutos da decisão contra o Washington Spirit, vencida por 1 a 0 com gol de Barbra Banda.

Na semifinal, inclusive, Marta fez uma pintura contra o Kansas City Current e ajudou seu time a avançar à decisão, erguendo o troféu posteriormente. Companheiras da estrela no Pride, as também brasileiras Angelina e Adriana foram convocadas para os jogos contra a Austrália, mas iniciarão o primeiro dos dois compromissos no banco de reservas.

No ato da convocação, o técnico Arthur Elias não se omitiu de rasgar elogios à seis vezes melhor do mundo, e afirmou que, se a Copa América fosse agora, Marta estaria na lista de atletas chamadas para defender a Amarelinha.

- Se a Copa América fosse agora ela estaria convocada, porque vamos trazer as jogadoras que estiverem desempenhando o melhor em seus clubes e são identificadas com as ideias da Seleção. Ela participou do processo vitorioso recente, tem atuado muito vem, e é inspirador para muitas atletas e incrível da gente acompanhar uma atleta como a Marta tendo impacto em uma liga tão importante, sendo uma das principais jogadoras depois de tudo que ela fez - disse o comandante.

Marta fez parte da campanha da Seleção Brasileira feminina nas Olimpíadas de Paris (Foto: Miriam Jeske/COB)

A bola rola para Austrália e Brasil no Suncorp Stadium, em Brisbane, às 7h10 (de Brasília). No domingo (1), às 5h45, o duelo voltará a acontecer, mas em Gold Coast, também na casa das Matildas, que receberam a Copa do Mundo Feminina de 2023 e chegaram até a fase semifinal.