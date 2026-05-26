Ex-goleiro dispara contra ausência de jogadores do Palmeiras na Seleção

O treinador Carlo Ancelotti não irá levar nenhum jogador do Palmeiras, atual líder do Brasileirão de 2026, para a Copa do Mundo. O fato incomodou o ex-goleiro Wagner Velloso, ídolo do clube paulista, que disparou contra a convocação da equipe do comandante italiano.

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Por meio de um vídeo publicano no Youtube, no canal "Fala, Velloso", o ex-jogador questionou a presença de jogadores do Flamengo. Ele chegou a citar Lucas Paquetá, Léo Pereira, Alex Sandro e Danilo. O atual comentarista também destacou a ausência de Andreas Pereira.

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— Na lista de 55 só tinha um jogador do Palmeiras. Só tinha o Andreas Pereira que merecia ir (pra Copa). O que jogou o Paquetá [contra o Palmeiras sábado] e compara com Andreas, não dá. O Paquetá é uma invenção do Flamengo da mídia do Rio de Janeiro. Léo Pereira é um bom zagueiro, agora, o Alex Sandro e o Danilo... Como é que pode o Flamengo ter quatro jogadores na seleção — disse o ex-jogador.

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Carlo Ancelotti divulgou a lista final dos 26 convocados à Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Convocação da Seleção para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo de 2026. A lista do técnico Carlo Ancelotti conta com os nomes de três goleiros, nove defensores, cinco meias e nove atacantes. A estreia do Brasil no torneio acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova York.

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A equipe nacional está no grupo C. Além da equipe africana, a Seleção também enfrenta a Escócia e o Haiti na primeira fase do Mundial

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