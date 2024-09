Villani critica joia por lance em jogo da Seleção sub-20 e desabafa: ‘Estou preocupado’

Villani criticou desempenho da Seleção Brasileira sub-20 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira venceu o México por 3 a 2 em amistoso sub-20 neste domingo (8), em São Januário. O jogo ficou marcado por uma grande chance de gol desperdiçada pelo atacante Vitor Roque, no primeiro tempo. Narrador da partida, Gustavo Villani comentou o lance e criticou o desempenho do time.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não gostei e estou preocupado, tanto na base quanto no profissional. O Brasil não está jogando bola. A gente não tem resultado e nem perspectiva de melhora. Um futebol burocrático e sem criatividade - começou Villani, durante transmissão do "sportv".

- A gente sempre encantou pela fantasia, pelos jogadores que a gente criou para armar o jogo e para finalizar. Vitor Roque vem para a Seleção, com a faixa de capitão, 90 minutos, para ganhar moral… E o gol (perdido) que vimos deixa a gente assim: "Até tu, Brutus" - completou o narrador.

➡️ Gol perdido por Vitor Roque em amistoso da Seleção sub-20 choca internautas: ‘Patético’

No lance em questão, Vitor Roque saiu sozinho à frente do goleiro, o driblou, mas não conseguiu completar para o gol e se enrolou com a bola. O jogo estava empatado em 2 a 2 com o México com dois jogadores a menos, até um gol contra dar a vitória ao Brasil no último minuto.