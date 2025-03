Bastidores: fonte da Argentina revela reação de elenco com declaração de Raphinha

O elenco da Argentina recebeu com surpresa as declarações de Raphinha, que declarou guerra na véspera do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ainda mais pelo clássico não ter tanto valor esportivo, uma vez que ambas as seleções estão próximas da classificação para o Mundial de 2026.

Segundo o "Olé", os jogadores e dirigentes da Argentina se surpreenderam principalmente com o tom da declaração de Raphinha. Uma fonte ouvida pela imprensa local afirmou que as palavras do atleta da Seleção Brasileira estão repercutindo internamente.

- Estão falando muito, sim. Não entendemos bem o motivo de tanta agressividade - afirmou a fonte presente na concentração da Albiceleste.

Apesar da entrevista de Raphinha ter se tornado assunto, o clima na Argentina é calmo e positivo na véspera do clássico com o Brasil. Em caso de empate, a equipe de Lionel Scaloni conquistará de forma matemática a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Na imprensa local, existe a crença de que o jogador do Barcelona esteja ressentido de uma cotovelada sofrida por Otamendi, em jogo pelas Eliminatórias, em 2021. No clássico disputado em San Juan, o brasileiro ficou com a boca sangrando, e o zagueiro adversário não foi punido com cartão vermelho.

