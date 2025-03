‘Caso Raphinha’: André Rizek rebate declaração de Romário ao Lance!

O jornalista André Rizek, do Grupo Globo, rebateu declaração de Romário sobre o "caso Raphinha" nesta terça-feira (25). Em entrevista exclusiva ao Lance!, que você assiste no vídeo acima, o ex-jogador questionou profissionais da imprensa. O tetracampeão mundial não gostou das críticas recebidas por perguntar ao atleta da Seleção Brasileira se o jogo contra a Argentina seria "porrada neles". Rizek, então, utilizou seu perfil nas redes sociais para rechaçar o "Baixinho".

- Ele pergunta o que quiser, o Raphinha responde como quiser e o jornalista dá a opinião e pergunta o que quiser, também. Eu, por exemplo, gostaria muito de saber como um senador arruma tempo para se dedicar à função tendo ainda o América pra cuidar, o showbol para jogar e esse (ótimo) podcast pra fazer... Porque o ex-jogador não deve satisfação nenhuma à sociedade. O senador trabalha pra ela... Ou pelo menos deveria - escreveu Rizek.

'Caso Raphinha': entenda polêmica entre Romário e Rizek

Raphinha foi o convidado da semana do "De Cara com o Cara", programa de entrevistas de Romário no seu canal no YouTube, a "Romário TV". Na conversa, o meia-atacante do Barcelona repetiu a frase dita pelo ídolo brasileiro: "Porrada neles, sem dúvidas", declaração que esquentou o clima antes do duelo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Jornalistas como André Rizek não gostaram da pergunta de Romário, assim como da resposta no mesmo tom de Raphinha, por entenderem que as consequências seriam negativas no gramado do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

- É muita falta de inteligência e noção falar um negócio desses antes de jogar com os caras lá - indagou o jornalista.

Raphinha, jogador da Seleção Brasileira, em entrevista à Romário TV (Foto: Reprodução)

Em trecho de entrevista ao Lance! publicado nesta terça-feira (25), Romário rebateu as críticas. Para o ex-jogador, que direcionou palavras fortes à parte da imprensa, Raphinha não errou.

- Senti (firmeza). O problema é que tem alguns jornalistas são babacas, escrotos. Ficam reprovando o que o cara falou. Tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei, tomar no c* deles. Pergunto o que eu quero e o Raphinha tem todo o direito de responder o que quer. Vi no Raphinha um jogador de muita personalidade, parabéns para ele. Espero que ele possa fazer gol, gol que ajude o Brasil a ganhar dos argentinos. Ganhar da Argentina é tudo de bom - iniciou Romário.

- O dar porrada não é porrada em si (de briga). Dar porrada é ganhar, fazer gol, ir para cima dos caras. Eu nunca fui o tipo de cara de dar porrada. Já tomei e já dei. Mas contra a Argentina tem que tá preparado, inclusive para dar porrada ganhando e dar porrada mesmo porque os caras são fod*s. Tem que se colocar e se posicionar, se não os caras atropelam - completou.