Luiz Henrique teve motivos de sobra para comemorar no Maracanã. Nesta quinta-feira (4), o atacante entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo e foi fundamental para a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Chile, a mais elástica da equipe até agora nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Participativo, ele esteve diretamente envolvido nos lances que resultaram nos gols de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, consolidando o resultado positivo. Após o apito final, o jogador celebrou o bom desempenho em um momento exclusivo registrado pelo Lance!: cercado de familiares, sorridente e com a filha Anallu nos braços.

O reencontro com o Rio de Janeiro teve clima especial. Observado pela reportagem, Luiz Henrique caminhava calmamente pelo estádio em direção ao estacionamento, aproveitando cada segundo com a filha, a esposa, a modelo Tammy Parisoto, e outros parentes. Entre sorrisos, paradas para fotos com torcedores e brincadeiras com a filha, o ex-Botafogo demonstrava leveza e felicidade, características que refletiam não apenas o momento familiar, mas também o alívio por voltar a ser lembrado para a Seleção Brasileira e, principalmente, pelo técnico Carlo Ancelotti.

Sua ida ao Zenit, da Rússia, havia interrompido a ascensão com a Seleção. Convocado com frequência por Dorival Júnior e até titular em algumas ocasiões, o atacante perdeu espaço justamente por estar em um mercado isolado. Desde que os clubes russos ficaram de fora das competições internacionais, em razão da guerra com a Ucrânia, Luiz Henrique acabou ficando em segundo plano.

Ao Lance!, ele destacou a emoção de atuar novamente “em casa”, com tantos familiares reunidos nas arquibancadas:

- É um combustível a mais. Já fazia um tempo que não jogava com todo mundo me assistindo e foi muito bacana ter todo mundo na arquibancada. É sempre diferente estar de volta ao Rio de Janeiro - afirmou.

O retorno ao Maracanã e à Seleção marcou não só uma boa atuação dentro de campo, mas também um capítulo especial fora dele, vivido em família e acompanhado de perto pelo Lance! em um momento de celebração. Agora, Luiz Henrique esperar dar sequência e garantir sua permanência no time com mais uma boa atuação, desta vez, na próxima terça-feira (9), contra a Bolívia, em La Paz.

- Estou muito contente. Antes de vir para o estádio ajoelhei meu joelho e pedi que eu fosse o Luiz Henrique do Vale do Carangola. Sabemos que temos mais jogos pela frente, nós jogadores, comissão. E, hoje, foi muito legal ver a torcida gritando o meu nome. Vamos seguir fortes para fazer mais uma boa partida - disse na saída do estádio.

Os jogadores da Seleção Brasileira ganharam a sexta-feira de folga. Os jogadores vão se reapresentar apenas na manhã de sábado. A atividade será aberta apenas para familiares e patrocinadores.

