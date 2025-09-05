Após vitória do Brasil, Luiz Henrique destaca: ‘Quando jogo com alegria, tudo dá certo’

O amistoso da Seleção Brasileira contra o Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, marcou uma noite especial para Luiz Henrique. Nascido em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o jogador entrou no segundo tempo e foi decisivo na vitória por 3 a 0: deu as assistências para os gols de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que selaram o placar.

Após a partida, Luiz Henrique destacou suas raízes e o caminho até vestir a camisa da Seleção:

— Essa hora eu pensei que eu tinha que ser o Luiz Henrique que saiu de Petrópolis, que jogava leve, solto, com os amigos. No hotel eu ajoelhei antes da preleção e pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, ajudasse meus companheiros e também jogasse pela minha família, que estava aqui no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo. Não quero nunca perder a alegria de jogar futebol — disse.

Luiz Henrique comemora gol do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O ex-jogador do Botafogo ainda brincou ao lembrar das chances em que quase marcou, mas reforçou o peso das assistências:

- No primeiro e no segundo gol eu até achei que ia ser meu, mas o importante é que eu pude ajudar a equipe. Agora é seguir, porque temos mais pela frente - afirmou Luiz Henrique.

Como foi o jogo entre Brasil e Chile?

Carlo Ancelotti havia pedido, na véspera, uma Seleção solidária e menos preocupada com estatísticas individuais. O time respondeu dentro de campo. Apesar da retranca chilena no primeiro tempo, o Brasil abriu o placar com Estêvão, que marcou de puxeta após jogada de Douglas Santos e Raphinha.

Na segunda etapa, Ancelotti mexeu e encontrou soluções. Foi de Luiz Henrique a jogada que resultou no gol de Paquetá, de cabeça, incendiando o Maracanã. Pouco depois, outra jogada individual do atacante terminou nos pés de Bruno Guimarães, que fechou a vitória por 3 a 0.