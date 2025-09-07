EXCLUSIVO: Corinthians ou Europa? Hugo Souza revela planos futuros

A serviço da Seleção Brasileira, Hugo Souza falou ao Lance!, em entrevista exclusiva, sobre seus próximos passos. Hoje no Corinthians e sendo um dos destaques do time, o goleiro abriu o coração sobre futuro.

Em 2024, o jogador foi emprestado ao Timão pelo Flamengo. Por conta da boa atuação e conquista da confiança tanto do clube quanto da torcida, assinou em definitivo até 2029. Ao responder à reportagem sobre seu futuro no clube, destacou estes pontos e o tempo de contrato. Nas suas palavras, tem um sonho: fazer história no Corinthians.

- Não sei o que me aguarda daqui para frente. Tenho um contrato longo com o Corinthians, tenho vontade de permanecer no clube durante um longo tempo. Tenho vontade de permanecer e fazer história no clube. Meu foco total hoje é isso. Minha carreira está nas mãos de Deus, mas eu creio que as coisas têm andado muito bem. O meu foco principal hoje é dar o melhor pelo clube, para o clube que eu visto a camisa, o clube que eu aprendi a amar desde o primeiro dia. Eu tenho sonhos, sou novo também, acredito que a minha carreira tem muita coisa para acontecer - disse Hugo.

Hugo Souza tem logística com o Corinthians durante convocação

Na terça-feira (9), a Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia, em El Alto, cidade localizada a cerca de 2.200 quilômetros de São Paulo, trajeto que dura aproximadamente três horas e meia de voo. Conforme a obrigação das confederações, é necessário garantir o retorno dos atletas convocados, mas a previsão inicial era de que os jogadores da Seleção desembarcassem no Rio de Janeiro. Diante disso, o Corinthians se mobilizou para organizar o transporte direto até a capital paulista.

O atleta deve chegar na madrugada de quarta-feira (10) e terá um dia de recuperação antes do confronto contra o Athletico-PR, marcado para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Por se tratar de um voo relativamente curto, o clube entende que não será necessária a presença de fisioterapeutas a bordo, alternativa que chegou a ser considerada pela diretoria. O jogador falou sobre este confronto.

- Vou estar lá, vou estar lá. De qualquer jeito eu vou estar lá. Mas o Corinthians já nos preparou para isso. Tem programação de viagem, tem uma programação de descanso, tem tudo pronto para que eu esteja dentro do campo. O torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo que na quarta-feira nós vamos entrar dentro do campo - explicou.