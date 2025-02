Ex-Corinthians bate recorde com título do Brasil no Sul-Americano sub-20

Neste domingo (16), a Seleção Brasileira conquistou o 13º título do Sul-Americano Sub-20, e o atacante Pedrinho, capitão do Brasil na conquista, se tornou o segundo brasileiro a vencer o torneio da categoria como jogador. Após a vitória contra o Chile por 3 a 0, em que marcou o segundo gol da partida, e a derrota da Argentina, o jogador comentou sobre o troféu e o recorde atingido.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não sabia (que tinha realizado tal feito). Graças a Deus, sou bicampeão. É uma honra estar vestindo a camisa da Seleção, é muito gratificante, estou muito feliz mesmo, pelo gol e pela assistência. Acho que a gente mereceu muito ser campeão - disse Pedrinho.

O primeiro atleta a ser bicampeão do torneio foi o meio-campista Zé Eduardo, que ganhou as edições de 2009, na Venezuela, e 2011, no Peru. Pedrinho fez parte a campanha vitoriosa em 2023, na Colômbia, e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, que dependia de um empate para se sagrar campeão. Hoje, o atacante conquistou o torneio com dois gols e seis assistências no currículo.

- Estou feliz demais por esse momento. Graças a Deus, pude participar do Sul-Americano passado e fazer um gol na final. A história se repetiu novamente, e pude fazer mais um gol, ser campeão e levantar a taça. Com o primeiro (título), a gente fica muito feliz. No segundo agora, a responsabilidade aumentou um pouco, por estar vestindo a camisa 10, que é muito grande, e ainda capitão. Acho que a gente teve uma pressão. Mas estou muito feliz mesmo de estar conquistando esse título como capitão e, graças a Deus, agora é só comemorar - completou.

➡️ É campeão! Argentina tropeça, e Brasil conquista o Sul-Americano Sub-20

Campanha do Brasil no Sul-Americano

Depois da goleada contra a Argentina na estreia, a Seleção iniciou uma campanha de recuperação que, até aquele momento, focava mais em levantar a moral da equipe do que o próprio título da competição. Bateu a Bolívia e o Equador na sequência da primeira fase e perdeu da Colômbia na última rodada, terminando na terceira posição com seis pontos, na última vaga de classificação.

A campanha na segunda fase foi bem diferente. O técnico Ramon Menezes conseguiu ajustar as dificuldades da equipe e terminou a fase final invicto, vencendo o duelo contra a mesma Colômbia e empatando por 1 a 1 com a Argentina, em partida bem diferente da estreia.

Ainda venceu partidas contra Uruguai, que liderou o Grupo A na fase inicial, Paraguai e o Chile, que sacramentou o título brasileiro após aplicar 3 a 0 no domingo. A Argentina ainda brigava pela taça, mas perdeu para o Paraguai por 3 a 2 e facilitou o título da Seleção.