É campeão! Argentina tropeça, e Brasil conquista o Sul-Americano Sub-20

Neste domingo (16), o Brasil conquistou o 13º título do Sul-Americano Sub-20. Mais cedo, a Seleção bateu o Chile por 3 a 0, no estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela.

continua após a publicidade

Jogadores do Brasil sub-20 comemoram com a taça de campeão sul-americano. (foto: JUAN BARRETO / AFP)

No mesmo palco, a Argentina entrou em campo com o Paraguai sabendo o que precisava para conquistar o troféu: bater o Paraguai por quatro gols de diferença. Na prática, foi mais complicado, a seleção albiceleste perdeu por 3 a 2 e ficou atrás do Brasil no número de pontos.

É o 13º título do Sul-Americano Sub-20 conquistado pelo Brasil (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023 e 2025). Ramon Menezes chegou ao seu troféu do torneio. Além do troféu, a Seleção Brasileira está garantida no Mundial Sub-20 junto a Argentina, Colômbia e Paraguai. A competição está prevista para setembro deste ano e será realizada no Chile, que conseguiu vaga por ser o país-sede.

continua após a publicidade

Riu por último

Não foi um dia fácil para os argentinos. Mais cedo, João Fonseca superou Cerúndolo e conquistou um torneio ATP de Tênis em plena Buenos Aires, horas depois, foi a vez da Seleção Brasileira garantir mais um vice aos "hermanos".

Para o Brasil, a conquista também marca uma volta por cima. Na primeira fase, logo no primeiro jogo, a Seleção Brasileira foi goleada pelos rivais por 6 a 0. A equipe de Ramon Menezes conseguiu dar a volta por cima do torneio. No hexagonal final, as equipes se reencontraram e empataram por 1 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No hexagonal final, o Brasil disputou cinco partidas, venceu quatro jogos, empatou um e não perdeu nenhuma vez. Foram nove gols marcados e apenas dois sofridos, a melhor defesa da fase decisiva do Sul-Americano Sub-20.