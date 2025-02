Igor Serrote, lateral do Brasil sub-20, atual campeã do Sul-Americano, voltou a provocar os jogadores da Argentina após a conquista do título. Ainda em campo, durante a comemoração, o jovem abriu uma live no seu Instagram e provocou argentinos, falando em espanhol: "Que passa? Que passa?". Assista;

Qual foi a atitude de Serrote criticada por Denílson?

O brasileiro deu duas fortes entradas, em Julio Soler e Alex Woiski, que se lesionaram após os lances. Em discussão com os adversários por conta das faltas, Igor apontou para as estrelas no escudo da CBF e mostrou cinco dedos, em alusão aos títulos da Copa do Mundo da Seleção Brasileira.

Apesar da polêmica, o lateral-direito foi primordial para a construção do empate no confronto com os argentinos. Ele foi o responsável por dar a assistência para o gol de Rayan, o único da Seleção no duelo. Com o empate, o Brasil seguiu na liderança da tabela do hexagonal final do Sul-Americano sub-20 e posteriormente se sagrou o grande campeão.

Brasil conquista o Sul-Americano Sub-20

É o 13º título do Sul-Americano Sub-20 conquistado pelo Brasil (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023 e 2025). Ramon Menezes chegou ao seu troféu do torneio. Além do troféu, a Seleção Brasileira está garantida no Mundial Sub-20 junto a Argentina, Colômbia e Paraguai. A competição está prevista para setembro deste ano e será realizada no Chile, que conseguiu vaga por ser o país-sede.