Ramon Menezes ganha sobrevida na Seleção sub-20 após título Sul-Americano

O título conquistado pela Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano neste domingo (16) deu ao técnico Ramon Menezes um horizonte de sobrevida no comando da equipe. A mudança de cenário chega após um começo ruim e uma goleada arrasadora sofrida para a Argentina na estreia, um 6 x 0 histórico.

No comando do Brasil sub-20 desde 2022, Ramon vive uma trajetória de altos e baixos à frente da categoria e tem no currículo títulos, mas também campanhas com marcas negativas, o que deixa na Seleção Brasileira um clima de instabilidade quanto ao nível técnico apresentado a cada competição.

Ramon Menzes recuperou a Seleção durante o Sul-Americano. (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Em 2023, conquistou com a categoria sub-20 o próprio Sul-Americano e, com o time sub-23, foi campeão do Pan-Americano. Os títulos passaram a impressão de que o Brasil chegaria forte para a disputa das Olimpíadas de Paris em 2024, principalmente por sustentar àquela época o bicampeonato da competição.

Antes da campanha frustrante no Pré-Olímpico, Ramon Menezes foi eliminado no Brasil na Copa do Mundo sub-20 nas quartas de final, em derrota na prorrogação contra Israel. Pouco depois, o treinador não conseguiu elevar o nível de competitividade da equipe e ficou fora da disputa olímpica do ano passado. A Seleção terminou o Pré-Olímpico na terceira posição na segunda fase, fora da zona de classificação para os Jogos de Paris.

Recuperação dentro do Sul-Americano

Depois da goleada contra a Argentina na estreia, o Brasil iniciou uma campanha de recuperação que, até aquele momento, focava mais em levantar a moral da equipe do que o próprio título da competição. Bateu a Bolívia e o Equador na sequência da primeira fase e perdeu da Colômbia na última rodada, terminando na terceira posição com seis pontos, na última vaga de classificação.

A campanha na segunda fase foi bem diferente. Ramon conseguiu ajustar as dificuldades da equipe e terminou a fase final invicto, vencendo o duelo contra a mesma Colômbia e empatando em 1 x 1 com a Argentina, em partida bem diferente da estreia.

Ainda venceu partidas contra Uruguai, que liderou o Grupo A na fase inicial, Paraguai e o Chile, que sacramentou o título brasileiro após aplicar 3 x 0 no domingo. A Argentina ainda brigava pela taça, mas perdeu para o Paraguai por 3 x 2 e facilitou o título da Seleção.