Nubank Parque: Patrocinadora define novo nome da arena do Palmeiras
Nubank assume o espaço da Allianz como detentora dos naming rights da casa alviverde
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Nubank Parque será o novo nome da arena do Palmeiras. A escolha ocorreu por meio de votação popular realizada durante o mês de abril. O anúncio foi feito no início da manhã desta segunda-feira, em publicação nas redes sociais do banco digital.
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Com isso, o Palmeiras encerra a parceria com a Allianz, responsável por patrocinar os naming rights da casa alviverde desde sua inauguração, em 2014.
- Vocês votaram e agora a arena tem um novo nome: Nubank Parque. Sejam bem-vindos a essa nova era que está apenas começando - publicou o banco digital, nesta segunda-feira, em publicação nas redes sociais.
Nubank Parque foi o nome mais votado, com cerca de 47% da preferência, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. As alternativas Parque Nubank e Nubank Arena ficaram atrás na escolha popular.
A data oficial de início da ação será anunciada em breve. A transformação visual completa e a oficialização da arena como Nubank Parque estão previstas para o fim de julho, quando também serão apresentadas as novas cores e o logotipo da marca.
De acordo com fontes ouvidas, o acordo entre WTorre e Allianz era considerado financeiramente defasado, apesar dos reajustes anuais pela inflação. Os valores oferecidos pelo Nubank, inclusive, são superiores aos do contrato atual.
Segundo apuração da reportagem, o Nubank pagará US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) por temporada. O acordo seria válido até 2044, quando se encerra a parceria entre Palmeiras e WTorre. Os valores não foram confirmados de forma oficial pelas partes envolvidas.
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