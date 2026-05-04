O Palmeiras terminou a décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro com os mesmos seis pontos de vantagem em relação ao Flamengo, rival direto na corrida pelo título. Ambos os clubes empataram clássicos neste último fim de semana, contra Santos, no Allianz Parque, e Vasco, no Maracanã.

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A distância para os cariocas, no entanto, pode cair para apenas três pontos, com um confronto entre as equipes agendado para o dia 23 de maio, no Rio de Janeiro. Devido a complicações no calendário, o Flamengo teve o duelo contra o Mirassol adiado pela CBF. Com isso, possui um jogo a menos em relação à equipe de Abel Ferreira.

Até o encontro no Maracanã, o Palmeiras terá cinco compromissos por três competições distintas: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os três primeiros serão como visitante, enquanto os demais acontecerão no Allianz Parque.

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Na atual temporada, o Palmeiras tem a missão de reverter o cenário vivida na passada, quando voi vice-campeão duas vezes diante do rival. Ainda na reta final do Brasileirão, a comissão técnica optou por poupar alguns nomes nas rodadas finais para manter o foco na decisão da Libertadores.

A decisão fez com que o Flamengo abrisse vantagem na liderança e terminasse a competição com 79 pontos, três à frente do Palmeiras. Já na decisão continental, foi derrotado por 1 a 0, em partida disputada em Lima.

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Palmeiras terá cinco compromissos antes de encarar o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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