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Palmeiras aproveita tropeço do Flamengo em clássico e mantém vantagem no Brasileirão

Alviverde aparece seis pontos à frente na tabela de classificação; cariocas possuem um jogo a menos devido a mudanças no calendário

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 04/05/2026
04:03
Com dois jogos a mais, Palmeiras se mantém na liderança com 33 pontos (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
imagem cameraPaulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
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O Palmeiras terminou a décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro com os mesmos seis pontos de vantagem em relação ao Flamengo, rival direto na corrida pelo título. Ambos os clubes empataram clássicos neste último fim de semana, contra Santos, no Allianz Parque, e Vasco, no Maracanã.

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+ Cria celebra nova chance no Palmeiras e expõe conversa com comissão no clássico

A distância para os cariocas, no entanto, pode cair para apenas três pontos, com um confronto entre as equipes agendado para o dia 23 de maio, no Rio de Janeiro. Devido a complicações no calendário, o Flamengo teve o duelo contra o Mirassol adiado pela CBF. Com isso, possui um jogo a menos em relação à equipe de Abel Ferreira.

Até o encontro no Maracanã, o Palmeiras terá cinco compromissos por três competições distintas: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os três primeiros serão como visitante, enquanto os demais acontecerão no Allianz Parque.

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Na atual temporada, o Palmeiras tem a missão de reverter o cenário vivida na passada, quando voi vice-campeão duas vezes diante do rival. Ainda na reta final do Brasileirão, a comissão técnica optou por poupar alguns nomes nas rodadas finais para manter o foco na decisão da Libertadores.

A decisão fez com que o Flamengo abrisse vantagem na liderança e terminasse a competição com 79 pontos, três à frente do Palmeiras. Já na decisão continental, foi derrotado por 1 a 0, em partida disputada em Lima.

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Flaco López marca o primeiro gol do Palmeiras na partida contra o Santos. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Palmeiras terá cinco compromissos antes de encarar o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo

  • 05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores
  • 10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão
  • 13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil
  • 16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão
  • 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
  • 28/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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