Estêvão não tem preferência no ataque da Seleção: ‘O que estiver disponível’

Presente nas três convocações de Carlo Ancelotti, o atacante Estêvão se encaminha para assegurar uma das vagas no ataque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. E, ciente de que o setor é o mais concorrido do Brasil, o jogador do Chelsea se coloca desde já à disposição para atuar em qualquer parte do ataque.

Desde os tempos de Palmeiras, Estêvão se destacou pelos bons avanços pelo corredor central, mas tanto no time inglês quanto pela Seleção ele já foi escalado pelo lado direito. E vê isso como uma vantagem para ampliar seu próprio repertório.

— No Chelsea está sendo bem frequente (atuar mais pela direita). Nos treinos mesmo, tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório, ter mais condição de jogo. Já entrei na ponta, no último jogo eu entrei pelo meio e continuei no meio. Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível, por dentro ou por fora. Aqui, faço o que for melhor para a Seleção Brasileira — declarou Estêvão durante coletiva de imprensa em Seul na tarde desta quarta-feira (8), madrugada no Brasil.

O atacante, que tem chances de ser novamente titular no amistoso desta sexta-feira (10), diante da Coreia do Sul, exaltou as opções de Carlo Ancelotti para o ataque do Brasil no Mundial do ano que vem. Raphinha, Rodrygo e Neymar — que ainda não foi convocado por Ancelotti — são jogadores os quais Estêvão tem concorrência direta. E ele faz disso uma motivação extra.

— São jogadores de alta qualidade, que são o ataque da Seleção Brasileira, e claro que é uma disputa muito grande. Eu vejo como uma motivação para evoluir cada vez mais no futebol, trabalhar para estar aqui — considerou Estêvão.

— Vejo como uma forma de evoluir. Tenho que cada vez mais trabalhar no Chelsea, trabalhar aqui, para estar cada vez mais somando, e se Deus quiser, estar na Copa do Mundo.

Outros pontos da entrevista de Estêvão pela Seleção Brasileira

O que faz para manter o foco em meio às mudanças

— Eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso, muita parte disso vem da minha família, da minha base familiar, que sempre está por mim nesses momentos, então, sempre que eu tenho esses momentos de alta, ou de baixa, eu sempre tento mostrar para eles, desabafo com eles, e que é muito mais fácil para mim, porque são meus pais, meus pais que me ajudam na liberdade, que sabem os meus efeitos, sabem as minhas qualidades, então eu acho que parte dessa unidade, de tudo isso que eu tenho, é graças a eles, e eles são meus ídolos, então eu tenho que me espelhar neles, então, sabe a minha confiança por tudo isso que eu estou vivendo aqui, é graças a Deus

O que torna o ambiente da Seleção diferente

— No meu ponto de vista é diferente porque é uma mistura de jogadores que atuam em vários países, em outros lugares, jogadores que disputam o Brasileiro, que disputam a Premier League, que disputam a La Liga. Não só esses campeonatos, mas outros. Acho que essa diversidade, essa experiência que cada um tem dentro da sua liga faz da Seleção Brasileira um lugar diferente. Aqui muitos atletas têm experiência. Então com certeza aqui é um lugar muito especial.

Adaptação à Inglaterra

— Minha adaptação está sendo muito mais rápida do que eu esperava na Inglaterra. Um país diferente, uma cultura diferente, coisas bem diferentes, mas graças a Deus tenho me adaptado o mais rápido possível. Eu não estou ainda 100% adaptado, mas com certeza é mais do que eu esperava.