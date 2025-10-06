Bento exalta melhora defensiva do Brasil: ‘Nos dá tranquilidade’

Provável titular do Brasil no amistoso com a Coreia do Sul na próxima sexta-feira (10), o goleiro Bento exaltou nesta segunda-feira (6) a melhora defensiva da Seleção Brasileira desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Na avaliação de Bento, a ênfase na defesa deu mais tranquilidade aos jogadores.

Antes da chegada do técnico italiano, o Brasil sofreu incríveis 16 gols em 14 partidas pelas Eliminatórias, média de 1,14 por jogo. Depois, nos quatro jogos sob o comando de Ancelotti, a Seleção foi vazada apenas uma vez, na altitude de El Alto, na Bolívia — média de 0,25 por jogo.

— Desde que chegou ele [Carlo Ancelotti] deu muita ênfase nessa parte defensiva. Tivemos uma melhora rápida, já nos primeiros treinamentos. Isso fez a diferença para dar segurança pra gente nas partidas e poder desempenhar um bom futebol, que é sempre esperado na nossa Seleção — declarou Bento.

Bento deve ser titular do Brasil diante da Coreia

Bento deverá ser titular do Brasil diante da Coreia do Sul. Alisson nem sequer foi convocado por causa de uma lesão muscular, e Ederson acabou cortado antes da viagem à Ásia porque se contundiu em um treinamento pelo Fenerbahçe, no sábado. E o goleiro do Al-Nassr está bem ciente do que a comissão técnica da Seleção espera dele no amistoso da próxima sexta.

— Conversando com os goleiros, eles [comissão técnica] falam para ser uma coisa mais simples, nunca tentar se expor ou fazer alguma coisa diferente do que é treinado — contou Bento.

O comentário é alinhado ao que o próprio Carlo Ancelotti declarou na semana passada, na entrevista que se seguiu ao anúncio dos convocados da Seleção para os amistosos com Coréia do Sul e Japão.

— Muitos goleiros dão assistência [com os pés], às vezes para o adversário, e não param bem com as mãos. Prefiro que pare bem com as mãos — declarou Ancelotti naquele dia.

O Brasil fará quatro treinos em Seul antes da partida com a Coreia do Sul, marcada para às 8h (de Brasília) de sexta-feira, mas apenas os dois últimos com grupo completo. Isso porque a previsão é de que os jogadores cheguem aos poucos à capital coreana. Convocado na noite de domingo (5) após o corte de Wesley, o lateral Paulo Henrique, do Vasco, deverá ser o último a desembarcar na Ásia. Ele é aguardado na quarta-feira pela manhã (hora local).