Palmeiras: Veiga pode igualar marca que não alcança desde março

Um dos principais protagonistas da história recente do Palmeiras, o meia Raphael Veiga voltou a ganhar espaço na equipe. Diante do Juventude, neste sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro, o jogador pode repetir uma marca que não alcança desde março.

Se entrar em campo como titular, Veiga completará três partidas consecutivas na equipe principal. A última vez que isso aconteceu foi nos confrontos diante do Corinthians, duas vezes na final do Campeonato Paulista, e contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

O camisa 23 voltou a ser titular na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Com a lesão de Lucas Evangelista, Andreas Pereira assumiu a posição do camisa 30, enquanto Veiga atuou em sua função de origem.

— O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está preparado, já jogou bastantes jogos importantes esse ano, então, com certeza vai ser um bom jogo contra o Juventude — analisou Veiga.

Nesta temporada, o meio-campista participou de 39 partidas, sendo titular em 23, marcou quatro gols e distribuiu nove assistências. Seus números mostram que ele leva, em média, 145 minutos para participar de um gol, contribui com 1,6 passes decisivos por jogo e finaliza 1,2 vez por partida, acertando 0,4 no gol adversário. Além disso, recupera 1,9 bola por jogo, completa 0,3 dribles certos e registra 0,7 desarmes, com nota média de 7,12 no Sofascore.

Raphael Veiga tem 105 gols e 49 assistências pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

História no Palmeiras

Em setembro, o técnico Abel Ferreira voltou a demonstrar confiança em Raphael Veiga. O camisa 23 vinha convivendo com dores no púbis e precisou ficar fora de seis partidas. Com a melhora física, passou a ganhar minutos nos jogos contra Internacional e River Plate, até retomar a titularidade diante do Fortaleza, quando marcou um dos gols na vitória por 4 a 1.

Contra o Bahia, iniciou no banco de reservas, mas recuperou espaço entre os titulares e deu início à atual sequência na equipe.

— Já falei várias vezes do Veiga, ele é fundamental na equipe. Mas o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos e jogou várias vezes com pequenas dores. Ele teve que parar e foi o melhor que fizemos. Não estava sendo bom para ele nem para o clube — disse Abel Ferreira.

No acumulado com a camisa palmeirense, Veiga disputou 362 jogos, 283 como titular, com 105 gols marcados e 49 assistências. Ele mantém média de participação em gol a cada 151 minutos e apresenta 1,7 passes decisivos por jogo. Suas finalizações chegam a 2,1 por partida, com 0,8 no gol, enquanto dribles certos e desarmes ficam em 0,7 por jogo, e recupera 2,5 bolas por partida. A nota média pelo Sofascore ao longo de sua trajetória no clube é de 7,20.