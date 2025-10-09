O Palmeiras acertou a contratação do atacante Kauê Leal, de 19 anos, para atuar na equipe Sub-20. O novo reforço, que estava no Referência FC, assinou contrato válido por duas temporadas e chega para reforçar o setor ofensivo do time do técnico Lucas Andrade.

Nascido em 10 de março de 2006, em São Paulo-SP, Kauê foi um dos destaques do Campeonato Paulista Sub-20. O atacante se despediu da competição justamente contra o Palmeiras, seu novo clube, nas oitavas de final. Ao longo da competição, marcou oito gols em 18 partidas e deu duas assistências. Em 2024, também pelo Sub-20, disputou 10 jogos e anotou sete gols.

— Hoje realizo um sonho: vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma honra chegar a um clube tão gigante, com tanta história e conquistas. Que seja o início de uma trajetória linda junto à Família Palmeiras! Avanti Palestra! — disse Kauê.

O primeiro contato de Kauê com o futebol ocorreu na escolinha Brigadeiro do Grajaú. Em seguida, passou pelas escolinhas Grêmio Noronha e Aliança EF, onde começou a desenvolver. Ao longo da trajetória, também passou por clubes da base como Rio Branco de Americana Sub-13, Resende FC Sub-15 e Sub-17, Novorizontino Sub-17 e, mais recentemente, o Referência FC Sub-20.

Atacante estava no Referência FC (Foto: Divulgação)

Primeiro campeonato pelo Palmeiras

Kauê deve fazer sua estreia pelo Palmeiras na disputa da Copa Atlântico Sub-19, competição que terá início em 10 de outubro no CT do Retrô, em Camaragibe-PE. O torneio reúne equipes de diferentes regiões do país em busca do título da Série Ouro.

Na fase de grupos, o Verdão integra o Grupo B, ao lado de Rio Branco-ES, Ceará e Porto-PE. Os dois melhores colocados avançam para as quartas de final.