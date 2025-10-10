Roger Flores destaca lance de jogador da Seleção Brasileira: ‘Chama atenção’

O comentarista da Globo Roger Flores destacou um lance de um jogador da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti na manhã desta sexta-feira (10). O Brasil venceu a Coreira do Sul por 5 a 0, com dois gols de Estevão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr.

continua após a publicidade

No quarto gol, Vinicius Júnior deu um belo passe para Rodrygo, seu companheiro do Real Madrid, que deslocou o goleiro com categoria. Na transmissão da Globo, Roger Flores gostou do lance entre a dupla da Seleção Brasileira.

➡️Torcedores do Real Madrid reagem a gol de Rodrygo pela Seleção Brasileira

- Me chamou a atenção na hora que o Vinicius toca. É muito entrosamento. Em nenhum momento ele olha e vira para enxergar a movimentação do Rodrygo, que deve ter passado gritando. Sem olhar, pelo entrosamento e conhecimento de vozes, ele dá um passe espetacular - destacou Roger sobre o quarto gol da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Roger Flores destacou o lance de Vini Jr na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Sportv)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.