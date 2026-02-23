Jornalista analisa possível convocação de Neymar para Seleção Brasileira: 'Bobagem'

A pouco mais de um mês para convocação final de Carlo Ancelotti, a dúvida que surge é: Neymar será ou não convocado para Seleção Brasileira? O camisa 10 do Santos fez apenas seu segundo jogo na temporada na derrota para o Novorizontino, neste domingo (22), pelas quartas de final do Paulistão.

Neymar pedindo calma em Santos x Novorizontino pelo Paulistão (Foto: Douglas Moreti/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Para o jornalista do SporTV André Rizek, a situação é delicada. O apresentador analisou a situação de Neymar e relembrou o caso de Ronaldo Fenômeno em 2002 para explicar como é cedo para tomar qualquer decisão. Veja o comentário completo abaixo:

Próximos jogos de Neymar até lista final da Copa do Mundo

O Neymar terá 15 partidas pela frente até Carlo Ancelotti definir a lista final dos 26 nomes que irão defender o Brasil na Copa do Mundo. No entanto, a Seleção Brasileira ainda terá uma janela de amistosos antes da convocação final. No dia 16 de março, o treinador italiano divulgará quais serão os escolhidos para os jogos contra França e Croácia. Confira abaixo o cronograma completo até a convocação final:

Santos x Vasco - 26/02 Mirassol x Santos - 10/03 Santos x Corinthians - 15/03 Convocação para amistosos contra França e Croácia - 16/03 Santos x Internacional - 18/03 Cruzeiro x Santos - 22/03 Brasil x França - 26/03 Brasil x Croácia - 31/03 Santos x Remo - 01/04 Flamengo x Santos - 05/04 Santos x Atlético-MG - 12/04 Santos x Fluminense - 19/04 Copa do Brasil (adversário a definir) - entre 21/04 e 23/04 Bahia x Santos - 26/04 Palmeiras x Santos - 03/05 Santos x Bragantino - 10/05 Copa do Brasil (adversário a definir) - entre 12/05 e 14/05 Santos x Coritiba - 17/05

O que Carlo Acelotti pensa sobre a convocação de Neymar?

O técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, já foi questionado diversas vezes sobre a possibilidade de Neymar ir à Copa do Mundo. Em dezembro do ano passado, o treinador afirmou compreender a expectativa em torno da presença, ou não, do camisa 10 na lista. Ancelotti deixou claro que, se o jogador estiver bem e merecer a convocação para o Mundial, será convocado.

— Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém — disse o treinador do Brasil.

Neymar fez sua estreia na temporada em Santos x Velo Clube, pelo Paulistão (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

A convocação do dia 16 de março será a última oportunidade para Ancelotti fazer testes. Apesar de já ter aparecido na conhecida "lista larga" da Seleção Brasileira, Neymar nunca foi chamado pelo italiano. Há a expectativa de que o camisa 10 consiga ter uma sequência de partidas para evoluir fisicamente e ficar apto para um possível chamado. Desde que chegou ao Santos, o jogador tem sofrido com muitas lesões e ainda não conseguiu demonstrar um futebol consistente.

