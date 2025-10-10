menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Brasil faz homenagem a Pelé em amistoso com a Coreia do Sul

Camisa da Seleção estampa patch em memória do Rei do Futebol

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
08:14
Brasil entrou em campo diante da Coreia do Sul com patch em homenagem a Pelé
imagem cameraBrasil entrou em campo diante da Coreia do Sul com patch em homenagem a Pelé (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira faz uma homenagem especial a Pelé no amistoso desta sexta-feira (10), em Seul. Diante da Coreia do Sul, o Brasil estampa um patch na camisa em memória do Rei do Futebol. Pelé completaria 85 anos no próximo dia 23.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Escalação: Brasil encara Coreia do Sul com quatro atacantes

“Hoje, a Seleção Brasileira entra em campo com um patch especial no uniforme, celebrando os 85 anos do Rei Pelé. Um tributo a quem transformou o futebol em arte e fez do Brasil uma paixão sem fronteiras. Obrigado por tudo, Rei. O seu legado é infinito”, escreveu a CBF em seu perfil oficial no Instagram.

Tricampeão mundial com a Seleção Brasileira (1958, 1962 e 1970), Pelé marcou 1.283 gols em 1.363 jogos ao longo da carreira. A conta inclui partidas não-oficiais.

continua após a publicidade

Diante da Coreia, Brasil inicia série de preparação para Copa do Mundo de 2026

O amistoso com a Coreia do Sul é o primeiro de seis jogos que o Brasil fará antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Na próxima terça-feira (14), o confronto será diante do Japão, em Tóquio.

No próximo mês, a Seleção Brasileira encara duas equipes africanas. A CBF ainda não confirma oficialmente, mas Senegal e Tunísia devem ser os adversários. A definição acontecerá até o fim desta Data Fifa. Os jogos serão na Inglaterra e na França.

continua após a publicidade

Após aqueles jogos, o Brasil fará uma pausa e voltará a campo apenas na Data Fifa de março, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo. Já está definido que os adversários serão duas seleções europeias de primeiro escalão. Um deles deverá ser a França. Holanda ou Croácia tendem a ser um dos outros adversários.

Pelé seleção 1966 02
Pelé foi Tricampeão mundial com a Seleção Brasileira; na foto, em amistoso com a então Tchecoslováquia no Maracanã, em 1966 (Reprodução/Arquivo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias