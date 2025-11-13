menu hamburguer
Seleção Brasileira

Escalação da Seleção: Ancelotti faz testes no meio-campo e no ataque

Treinador comanda penúltima atividade antes do amistoso com Senegal

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
13:20
Atualizado há 1 minutos
Carlo Ancelotti e comissão técnica do Brasil durante treino da Seleção em Londres
Carlo Ancelotti e comissão técnica do Brasil durante treino da Seleção em Londres (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti encaminhou nesta quinta-feira (13) a escalação da Seleção para o amistoso com o Senegal, neste sábado (15), em Londres. No CT do Arsenal, o treinador italiano praticamente repetiu a formação de outras atividades da semana, mas fez alguns testes no meio-campo e no ataque.

Ainda sem a definição do goleiro — Ederson e Bento disputam o posição —, a provável escalação da Seleção para o jogo de sábado tem Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.

Como de hábito, nesta quinta-feira apenas os primeiros 20 minutos de treino puderam ser acompanhados. Mas, antes de fechar a atividade, a comissão técnica da Seleção fez a distribuição de coletes e indicou alguns testes.

Na atividade, 11 jogadores de linha receberam os coletes, incluindo cinco atacantes. Entre as novidades estavam Luiz Henrique e Vitor Roque, com Estêvão fora. No meio campo, Fabinho entrou na vaga de Casemiro. Vale lembrar que 26 atletas estão com o grupo.

Ancelotti define escalação da Seleção nesta sexta

A Seleção Brasileira volta a treinar no CT do Arsenal nesta sexta-feira (14), véspera do jogo com o Senegal. A partida de sábado, a penúltima do Brasil na temporada, está marcada para às 13h (de Brasília).

Os comandados de Carlo Ancelotti farão ainda outro treino em solo inglês no domingo, antes da viagem à França. Em Lille, a Seleção fará um único treino na segunda-feira (17), dia que antecede o amistoso com a Tunísia.

Os jogos com as seleções de Senegal e Tunísia são os últimos do Brasil na temporada. Depois, a Seleção voltará a campo apenas na Data Fifa de março, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Rodrygo, durante treino da Seleção em Londres
Rodrygo deve aparecer mais uma vez na escalação da Seleção em amistoso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

