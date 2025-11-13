Vitor Roque celebra vaga na Seleção, explica o 'Tigrinho' e fala sobre 'peso da Europa'

'Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Vitor Roque celebrou a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

O jogador do Palmeiras concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (13) e comentou sobre a chance de estar entre os convocados para a próxima Copa do Mundo.

— As vagas estão abertas. É continuar trabalhando, cada um fazendo o melhor no seu clube para tentar conquistar um lugar. Vieram vários jogadores para a posição. O mister pode optar por um ou dois ali, e talvez leve um terceiro — afirmou.

Vitor Roque vai disputar a final da Libertadores pelo Palmeiras. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Questionado sobre o fato de os jogadores que atuam na Europa terem mais "peso" nas convocações, Vitor Roque foi sincero.

— Acho que o importante é estar desempenhando bem no seu clube, né? Se você estiver fazendo um bom trabalho, não tem essa diferença. Mas, claro, jogar na Europa tem um peso, sim, porque os melhores jogadores do mundo estão lá. Espero continuar trabalhando, fazendo o meu melhor e, se Deus quiser, estar na lista — explicou.

O jogador do Palmeiras também falou sobre os primeiros dias de convivência com Ancelotti e sua comissão técnica.

— Estou muito feliz de estar aqui com ele, que eu sempre via na televisão. Ele explicou um pouco, sim. Tive uma conversa breve, não especificamente sobre o que devo ou não fazer, mas ele orienta nos treinamentos o que os dois atacantes precisam fazer. Espero continuar fazendo meu trabalho no Palmeiras e buscar uma vaga na lista final.

A Seleção Brasileira enfrenta o Senegal neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, estádio do Arsenal. Na próxima terça-feira (18), o time encara a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).

Outros assuntos:

Comemoração do Tigrinho

— A comemoração vem por causa que meu pai tinha o apelido de tigrão. E teve um jogo, na época do Athletico-PR, que eu fiz uma homenagem para a minha mãe. Depois, em outro jogo, fiz uma homenagem para a minha irmã quando eu fiz um gol. Meu pai perguntou: 'E minha homenagem, vai fazer ou não?' Aí nós ficamos ali debatendo qual seria a comemoração. Ele falou: 'Ah, então faz o tigrão', que o apelido dele sempre foi tigrão. Aí, num jogo, acho que contra o Grêmio, eu fiz o gol e comemorei assim e pegou. E se Deus quiser eu vou fazer um gol aqui e vou fazer assim.

Última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo

— O Cristiano é um ídolo. Eu sempre falei que me inspirei nele pela mentalidade, pela forma de trabalhar. E claro, ficaria muito feliz de estar na Copa, não só por ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, mas estar representando o Brasil e buscar continuar trabalhando com muita humildade. E, se Deus quiser, estar na Copa.

Agenda da Seleção Brasileira:

Quinta-feira (13)

• 19h (de Brasília) – Treino – CT Arsenal

Sexta-feira (14)

• 13h45 (de Brasília) – Coletiva – Emirates Stadium

• 15h (de Brasília)– Treino – Emirates Stadium

Sábado (15)

• 20h (de Brasília)– Brasil x Senegal – Emirates Stadium

Domingo (16)

• 15h (de Brasília)– Treino – CT Arsenal

• 20h (de Brasília)– Viagem p/ Lille

Segunda-feira (17)

• 148h5 (de Brasília) – Coletiva – Decathlon Arena

• 20h (de Brasília) – Treino – Decathlon Arena

Terça-feira (18)

• 0h30 (de Brasília) – Brasil x Tunísia – Decathlon Arena