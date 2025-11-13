Vitor Roque elogia avião de Leila Pereira que vai dar 'carona' para jogador do Vasco
Paulo Henrique vai retornar ao Brasil em voo particular ao lado do atleta do Palmeiras
Durante entrevista concedida nesta quinta-feira (13), o atacante Vitor Roque, do Palmeiras e atualmente com a Seleção Brasileira, comentou com bom humor sobre o retorno ao Brasil após os amistosos da equipe nacional. O atacante foi questionado sobre a viagem de volta no avião particular da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que também transportará Paulo Henrique, do Vasco, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro.
Ao ser questionado sobre como é o avião, Vitor Roque respondeu que ainda não conhece o modelo de aeronave que será usado, mas garantiu ter ouvido elogios sobre o conforto.
- Então, esse avião eu acho que é outro, (não o que) a gente viaja. Então, eu não sei como que é. Falaram que é muito bom, que esse aí tem até cama. E a resenha foi que também, nossa, a gente brincou com o Fabrício. O Fabrício falou: 'vou buscar uma vaguinha nesse voo aí também'. E falaram que o avião é confortável, esse daí eu não conheço ainda - contou o atacante.
A informação de que Leila Pereira disponibilizaria seu jato particular para o retorno dos atletas foi revelada na terça-feira (11). A dirigente do Palmeiras confirmou que Vitor Roque, Paulo Henrique, Fabrício Bruno e Luciano Juba (Bahia) voltariam juntos ao Brasil após os compromissos da Seleção.
Na ocasião, Leila também abriu a possibilidade de oferecer carona aos jogadores do Flamengo, mas segundo o lateral Alex Sandro, a dupla rubro-negra retornará em voo comercial.
A Seleção Brasileira de Paulo Henrique entra em campo no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), para enfrentar Senegal, em Londres. O segundo amistoso será na terça-feira (18), diante da Tunísia, em Lille, na França.
