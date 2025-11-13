menu hamburguer
Vitor Roque elogia avião de Leila Pereira que vai dar 'carona' para jogador do Vasco

Paulo Henrique vai retornar ao Brasil em voo particular ao lado do atleta do Palmeiras

Pedro Cobalea
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2025
09:23
Vitor Roque - Palmeiras
imagem cameraVitor Roque em coletiva da Seleção (Foto: Reprodução)
Durante entrevista concedida nesta quinta-feira (13), o atacante Vitor Roque, do Palmeiras e atualmente com a Seleção Brasileira, comentou com bom humor sobre o retorno ao Brasil após os amistosos da equipe nacional. O atacante foi questionado sobre a viagem de volta no avião particular da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que também transportará Paulo Henrique, do Vasco, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

Ao ser questionado sobre como é o avião, Vitor Roque respondeu que ainda não conhece o modelo de aeronave que será usado, mas garantiu ter ouvido elogios sobre o conforto.

- Então, esse avião eu acho que é outro, (não o que) a gente viaja. Então, eu não sei como que é. Falaram que é muito bom, que esse aí tem até cama. E a resenha foi que também, nossa, a gente brincou com o Fabrício. O Fabrício falou: 'vou buscar uma vaguinha nesse voo aí também'. E falaram que o avião é confortável, esse daí eu não conheço ainda - contou o atacante.

Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)
➡️ Vasco deve ter desfalques importantes por conta da Data Fifa

A informação de que Leila Pereira disponibilizaria seu jato particular para o retorno dos atletas foi revelada na terça-feira (11). A dirigente do Palmeiras confirmou que Vitor Roque, Paulo Henrique, Fabrício Bruno e Luciano Juba (Bahia) voltariam juntos ao Brasil após os compromissos da Seleção.

Na ocasião, Leila também abriu a possibilidade de oferecer carona aos jogadores do Flamengo, mas segundo o lateral Alex Sandro, a dupla rubro-negra retornará em voo comercial.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A Seleção Brasileira de Paulo Henrique entra em campo no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), para enfrentar Senegal, em Londres. O segundo amistoso será na terça-feira (18), diante da Tunísia, em Lille, na França.

