Escalação da Seleção: Dorival anuncia mudanças contra o Peru

Gerson será titular da Seleção Brasileira diante do Peru







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:05 • Brasília

A escalação da Seleção terá três mudanças para o jogo com o Peru. Além da entrada de Gerson no lugar de Lucas Paquetá, suspenso, o técnico Dorival Júnior anunciou nesta segunda-feira que Vanderson será o lateral direito e Bruno Guimarães fará a primeira função no meio-campo. Assim, Danilo e André vão para o banco.

O Brasil também terá uma formação ofensiva diferente daquela que iniciou diante do Chile. Apesar de manter os mesmos jogadores, Dorival decidiu por recuar Rodrygo para a armação e colocar Raphinha no ataque pela direita.

Assim, a escalação da Seleção para o jogo com o Peru pelas Eliminatórias terá Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

Na entrevista coletiva que antecede o jogo com os peruanos, Dorival Júnior fez questão de ressaltar que não se tratam de testes, mas sim de alternativas que já vinham sendo estudadas antes mesmo do jogo com os chilenos. O treinador também explicou a opção por Vanderson na vaga de Danilo, jogador que vinha sendo o capitão do time e um dos que mais atuaram sob seu comando.

— Vanderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante —, pontuou o técnico, que informou ainda que Marquinhos irá assumir a braçadeira.

As mudanças no time são uma tentativa de Dorival Júnior de tornar a seleção mais ofensiva. Até aqui, o desempenho na frente tem sido um dos piores da história do Brasil nas Eliminatórias.

Bruno Guimarães está confirmado na escalação da Seleção (Foto: Albari Rosa / AFP)

— Espero, sim, um rendimento satisfatório daqueles que estão, e que possamos ter uma atuação em excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos um resultado, respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação nessa fase, tentando buscar um ajuste, talvez o mesmo que nós estejamos procurando dentro dessa competição.