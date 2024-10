Gerson dribla Fabrício Bruno em treino da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/ CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira está em Brasília para se preparar para o confronto contra o Peru na próxima terça-feira (15), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Em treino, na tarde deste sábado (12), jogadores do Flamengo protagonizaram lance que chamou a atenção dos torcedores. Confira no player abaixo.

➡️ Igor Jesus cai no riso após pergunta sobre como ele vê o Peru; veja vídeo

➡️ Sem Paquetá, Seleção Brasileira tem queda de aproveitamento

Gerson e Fabrício Bruno, companheiros de Flamengo, mostraram o entrosamento durante a preparação. A equipe de Dorival desembarcou na capital na última sexta-feira (11) após vencer o Chile, em Santiago. O meia do Rubro-Negro chegou a entrar no segundo tempo substituindo Lucas Paquetá. O zagueiro permaneceu como opção no banco de reservas.

Em coletiva de imprensa neste sábado (12), Gerson falou sobre como tem que ser o comportamento do Brasil na partida contra o Peru.

– O impacto tem que ser imediato, a gente tem que trazer o torcedor para jogar junto desde o aquecimento, quando o juiz apitar a gente mostrar que quer ganhar o jogo. Ontem (sexta-feira) o Peru ganhou (do Uruguai, por 1 a 0), é um adversário que vai vir com confiança pelo último resultado, temos que implementar o nosso ritmo para chamar o torcedor, mostrar um bom futebol e, se Deus quiser, conquistar a vitória – disse.

Gerson, da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa, em Brasília. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Com a suspensão de Paquetá, o jogador pode ganhar chance entre os 11 iniciais. Para o capitão do Flamengo falou sobre a possibilidade.

– Quem for iniciar, está qualificado para isso. Vivo um momento importante da minha carreira, desde os treinos tenho me dedicado bastante, mas independentemente de quem for jogar estamos preparados. Esperamos que o Brasil sai vitorioso. Se eu jogar, vou ficar muito feliz e estarei preparado.