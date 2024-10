Paquetá comemora gol contra a Espanha, em amistoso, pela Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru na próxima terça-feira (15), no Mané Garrincha, a partir das 21h45 (de Brasília), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Após vencer o Chile na última semana, Dorival Júnior precisará fazer mudanças na equipe por conta da suspensão de Lucas Paquetá, que levou o segundo cartão amarelo.

➡️ Igor Jesus cai no riso após pergunta sobre como ele vê o Peru; veja vídeo

Sem o meia, o técnico convocou Matheus Pereira, do Cruzeiro, para a vaga. Mas, o estreante deve começar no banco de reservas. Agora, a dúvida é: quem deve substituir Paquetá na equipe titular? As principais opções são: Bruno Guimarães, do Newcastle, e Gerson, do Flamengo.

Na partida contra o Chile, o meia do Rubro-Negro foi quem entrou no lugar do camisa 8 no segundo tempo. Já Bruno Guimarães, entrou no lugar de André. Porém, o atleta do Newcastle é o jogador que mais atuou pela Seleção Brasileira de Dorival, junto com Paquetá. Ambos jogaram 11 partidas.

Após o jogo em Santiago, o técnico explicou substituições feitas durante a partida e citou que André estava com dificuldades para performar e atuou no sacrifício devido a um choque no treinamento. Com isso, é possível que o jogador do Wolverhampton seja poupado, e tanto Gerson quanto Bruno Guimarães sejam titulares para enfrentar o Chile.

– O André teve um choque muito forte no último treinamento e estava até com dificuldades para performar. Fez um trabalho intenso para estar em campo. Paquetá já tinha amarelo e estamos conversando sobre a vinda de mais um atleta. Até o final da noite vamos ter essa definição para termos o grupo sempre completo conhecendo cada um deles. - disse Dorival.

Em coletiva de imprensa neste domingo (13), o atacante Igor Jesus falou sobre as opções do treinador com a ausência de Paquetá.

– Acho que o Dorival tem muitos jogadores de qualidade para que possa tomar conta ali do meio, e quem tiver melhor no momento, ele vai colocar. Apesar de quem colocar, pode dar o mesmo resultado. Nós estamos focados, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipe que vem crescendo cada vez mais. E todos os jogos de Eliminatórias se tornam jogos difíceis, mas temos mais dois dias para preparar e fazer um ótimo jogo e sair com um resultado positivo.

No último treino da Seleção, o técnico esboçou o time que deve começar a partida desta terça-feira (15) no Mané Garrincha: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.