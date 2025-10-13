Na véspera do amistoso com o Japão, o último do Brasil nesta Data Fifa de outubro, o técnico Carlo Ancelotti ressaltou mais uma vez a importância dos amistosos para observar jogadores na Seleção Brasileira. E revelou que os amistosos do próximo mês deverão ser os últimos desta etapa de testes; em março, quando o Brasil irá enfrentar seleções da Europa, a intenção é já ter o grupo encaminhado para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️De volta ao Japão com a Seleção, Richarlison descarta volta imediata ao Brasil

— Eu acredito que é na observação dos jogadores que temos de ver qual a melhor estratégia para nós. Temos a Data Fifa de novembro, então de momento podemos experimentar algumas coisas — afirmou Ancelotti nesta segunda-feira (13), durante coletiva de imprensa em Tóquio, onde o Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira, a partir das 7h30 (de Brasília).

— O jogo de amanhã (terça) é mais uma oportunidade para analisar jogadores, e acredito que a Data Fifa de março, mais ou menos, poderá ter a lista que vai jogar a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O treinador acrescentou que um dos desafios da comissão técnica da Seleção Brasileira é justamente consolidar uma equipe para a Copa do Mundo, enquanto ainda se buscam alternativas para o time.

— Precisamos manejar essas duas coisas: um time que, pouco a pouco, vai ficando mais definido para a Copa do Mundo, com outros jogadores que queremos ver como se incorporam no jogo do time — declarou Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Confira outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira

Matheus Cunha

— Eu defino ele como um jogador muito importante para nós em todos os aspectos, defensivo, ofensivo. Nas partidas que jogou, trabalhou muito bem. A comissão técnica está muito satisfeita com ele, com o seu trabalho. Depois, ele tem a sorte de poder jogar em uma posição diferente na frente. Temos muitos jogadores na frente que podem mudar a posição sem afetar (o que se quer). O Matheus Cunha tem um papel muito importante na defesa, ele pode defender e pode atacar. Teve uma ótima performance na primeira partida, estamos muito satisfeitos com isso.

Futebol bonito na Seleção

— A Seleção Brasileira quer jogar um futebol bonito, e eu creio que pode jogar um futebol bonito, sim. Mas é preciso ter em conta o que se entende por um futebol bonito. O futebol bonito é, obviamente, a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem. Mas o compromisso coletivo também é jogo bonito.

— Jogo bonito não é só com bola. Jogo bonito também é sem a bola, porque é um aspecto muito importante do jogo.

Definição da equipe

— Os jogadores que estão aqui estão com motivação e têm que pensar que podem jogar. Um pouco de concorrência no time é bom para a motivação de cada jogador. Ter um time bem definido para a Copa do Mundo (é bom), isso é óbvio, mas eu acho que nesse momento avaliar como trabalham diferentes sistemas é uma boa solução.

Neymar tem espaço na atual Seleção Brasileira?

— O Neymar pode jogar a seu máximo nível nesta Seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, quando a sua condição física está bem, ele tem qualidade para jogar não só na Seleção Brasileira, mas em qualquer equipe do mundo.

Estilo de jogo

— Estou convencido que o time não pode jogar só de uma maneira, tem que jogar de diferentes maneiras. Não pode jogar só um sistema, tem que jogar diferentes sistemas, porque temos a qualidade individual para fazer isso.

Atuação diante da Coreia do Sul

— Eu acho que o que buscamos é equilíbrio na equipe, é colocar como base o compromisso e a atitude de vencer a equipe para a qualidade que cada jogador do Brasil tem. Eu acho que o sacrifício e o compromisso do time nesse jogo foi muito bom e, na verdade, também com bola, o jogo contra a Coreia saiu bem.