Bruno Guimarães: ‘É meu melhor momento na Seleção Brasileira’

Um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Brasil no atual ciclo para a Copa do Mundo, e titular em todos os jogos sob o comando de Carlo Ancelotti, o volante Bruno Guimarães afirmou nesta segunda-feira (13) que vive seu melhor momento na Seleção Brasileira. O volante do Newcastle lembrou o “momento conturbado” que a equipe nacional viveu os últimos anos com seguidas trocas de treinadores, mas considera que agora, sob Carlo Ancelotti, o Brasil “chega forte”.

continua após a publicidade

➡️De volta ao Japão com a Seleção, Richarlison descarta volta imediata ao Brasil

— O professor (Ancelotti) vem me passando muita confiança, e acho que eu venho vivendo o meu melhor momento com a camisa da Seleção. Isso é muito importante para mim. Estou muito feliz e muito contente — declarou Bruno Guimarães, durante entrevista concedida em Tóquio, na véspera do amistoso do Brasil com o Japão.

— O ciclo teve muita coisa. Ramon (Menezes), Fernando Diniz, Dorival e agora o Ancelotti. Muito conturbado, muitas coisas aconteceram, mas o importante é que a gente está chegando na reta final forte, motivado, com boas atuações não só no individual, mas também coletivamente. No 4-2-4, no 4-3-3, seja qual a opção que o professor queira a cada jogo, a gente está indo muito bem. Estou muito feliz, lisonjeado de poder continuar jogando, de ir muito bem no meu clube, na pré-temporada também, para continuar a ganhar espaço aqui.

continua após a publicidade

Apesar da sequência de jogos e da confiança demonstrada por Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães declarou que não considera que já tenha vaga assegurada na Copa do Mundo, mas demonstrou confiança em fazer parte do grupo que irá para o Mundial.

— A gente entende que o grupo não está definido, o grupo não está fechado. Então, é normal o professor querer testar. Uma Copa do Mundo não é sobre os 11 (titulares), mas sim sobre quem vai ser convocado, porque muita coisa acontece. É uma competição de tiro curto, e pode haver lesões, suspensões. Então, ele (Ancelotti) tem que definir bem o grupo, quem vai jogar, quem vai estar no banco.

continua após a publicidade

Confira outros trechos da entrevista de Bruno Guimarães pela Seleção Brasileira

Titularidade

— Óbvio, cada vez chegando mais perto da Copa, a gente quer estar participando, ganhando entrosamento. Acho que desde que o mister assumiu, a gente vem numa sequência muito boa, e a gente espera continuar assim, seguindo esse bom caminho.

Motivação de jogar pela Seleção

— Teve um exemplo claro pra mim, no meu voo de vinda: duas janelas quebraram na metade do caminho e tivemos que voltar. Fiz um voo de quase 40 horas, e um dia antes do jogo o professor perguntou: ‘Você está bem?’, e eu falei “Lógico!. Quero estar no campo, quero jogar, a gente quer representar nosso País. Sempre foi um sonho. Ainda lembro 2002, quando a gente foi campeão, a festa que foi. Poder representar o País diz tudo pra gente.

Parceria com Casemiro

— Com certeza jogar com o Casemiro, que tem uma história linda no futebol, fica mais fácil para qualquer jogador. Tendo mais liberdade de jogar, como venho jogando no meu clube, me ajuda mais. Estou mais habituado. Desde quando comecei fui mais um camisa 8, apesar de poder jogar como um camisa 5, ou com dois ou até com três (volantes). É uma posição que estou acostumado. Além disso, a confiança que o professor passou também foi algo que me ajudou bastante.

Melhora na defesa da Seleção

— É um treinador italiano, ele gosta de defender muito bem, trabalhando muitas coisas. Foi algo que a gente disse que nos incomodava, sofrer tantos gols, porque principalmente numa Copa do Mundo vai ganhar quem não tomar muitos gols. É importante se defender bem, porque a gente sabe que na frente temos grandes jogadores, que podem decidir a qualquer momento.

Amistoso Japão x Brasil

— Já estudamos um pouco da equipe do Japão, mas acho que o mais importante é o que a gente vai fazer amanhã. A gente não tem ideia do que o mister vai fazer, se vai mudar, se não vai. Quem estiver em campo vai querer desempenhar o melhor futebol. Como eu falei, está chegando o momento de Copa, então todo mundo que tem oportunidade tem que mostrar, porque a Copa do Mundo é algo que nosso país espera ansiosamente, a gente jogador também.