Convocado no lugar de Danilo, cortado por conta de um problema muscular, o lateral-direito Emerson Royal se juntou ao elenco da Seleção Brasileira na manhã deste sábado (14), já em Montevidéu, capital do Uruguai. O Brasil vai enfrentar a seleção uruguaia na terça-feira (17), pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026.