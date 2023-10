O atacante iniciou o Campeonato Brasileiro marcando gols, mas se viu com cada vez menos espaço e com menos minutos em campo no decorrer da temporada. Até que do confronto com o Palmeiras, no dia 6 de agosto, em diante, JK tornou-se um dos protagonistas do elenco e o único a balançar as redes dos adversários em todas as fases de mata-mata na Libertadores.