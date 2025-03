Caio Ribeiro corneta jogador da Seleção Brasileira contra a Colômbia: ‘Dormindo’

A Seleção Brasileira abriu o placar contra a Colômbia nesta quinta-feira (20), mas levou o empate ainda no primeiro tempo, no Mané Garrincha. Joelinton, que entrou no lugar do lesionado Gerson, perdeu uma bola na entrada da área que culminou no gol dos adversários. Comentarista da Globo, Caio Ribeiro criticou o meia do Newcastle.

- A gente já tinha chamado atenção. Essa saída por dentro, retendo muito a bola à frente da área, pode custar caro. O Joelinton entrou em um ritmo mais lento do que a partida estava pedindo. Já tinham roubado a bola dele em outro lance. Precisa entrar no jogo, precisa entrar ligado. O jogo está pegado, com pouco espaço e ele entrou dormindo - disse Caio.

O Brasil abriu o placar nos pênaltis logo aos seis minutos, com Raphinha, de pênalti. Aos 40', Arias roubou a bola de Joelinton na entrada da área, e James Rodríguez, que serviu Luís Díaz para empatar. O meia do Newcastle entrou aos 28 minutos após Gerson, do Flamengo, deixar o campo com dores.