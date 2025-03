Dorival nega alívio e exalta vitória da Seleção: ‘enfrentamos uma equipe muito difícil’

A Seleção Brasileira conseguiu uma vitória no sufoco sobre a Colômbia na noite de quinta-feira (20). Mas o 2 a 1 conquistado no Mané Garrincha, com gol de Vini Jr nos acréscimos do segundo tempo, está longe de representar um alívio para o grupo, que disputa um lugar na Copa do Mundo de 2026.

— Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a grande maioria desses jogadores não tem 40 partidas pela seleção brasileira. Alguns deles, uma, duas, três, apenas participações. O próprio treinador deve ser a 15ª ou 16ª partida nossa realizada. Então, é um processo que está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. Aqui ninguém está satisfeito com nada, ninguém está aliviado com nada. Ao contrário, a nossa preocupação é frequente, constante e ela vai continuar sendo, se Deus quiser, até o último momento da Copa do Mundo — projetou Dorival.

Com o resultado, o Brasil foi a 21 pontos e subiu para a segunda colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas ainda pode ser ultrapassado por Uruguai e Equador, que jogam nesta sexta-feira (21), contra Argentina e Venezuela, respectivamente, no complemento da 13ª rodada.

Embora o Brasil tenha aberto o placar cedo na partida, com Raphinha balançando as redes aos 5 minutos do primeiro tempo, a Colômbia empatou e dificultou bastante o jogo para o Brasil.

— A vitória é muito importante pelo momento, pela situação, mas acima de tudo por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar — analisou o comandante brasileiro.

O próximo compromisso do Brasil será na terça-feira (25), contra a Argentina, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília).