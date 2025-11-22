A vitória sofrida do Brasil Sub-17 sobre o Marrocos, nas quartas de final do Mundial da categoria, foi acompanhada de perto por um zagueiro que tem boas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção principal: Alexsandro Ribeiro. Defensor do Lille, ele está em Doha para fazer tratamento de lesão no quadríceps direito.

— Vou ser bem franco: estar ali na torcida é muito mais difícil. O nervosismo é muito alto. Então com certeza estar ali naquele banco do lado de fora, sem poder fazer nada, é muito mais difícil — declarou o Alexsandro, em entrevista à CBF TV

A vitória da Seleção por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), na Aspire Zone, onde é disputado o Mundial, só foi confirmada nos acréscimos. Dell fez os dois gols brasileiros, com Baha descontando de pênalti.

— Espero que esse momento fique guardado para toda a vida deles. Comigo com certeza vai ficar. Espero ter ajudado de alguma forma, de ter inspirado de alguma forma para o próximo jogo. Vou estar aqui torcendo e vou trazer boas energias — disse Alexsandro Ribeiro. O zagueiro do Lille esteve no vestiário da Seleção após o jogo, e foi tietado por alguns jogadores do Brasil Sub-17.

Brasil Sub-17 encara Portugal na semifinal

Invicto na Copa do Mundo, o Brasil Sub-17 encara Portugal na segunda-feira (24) por uma vaga na final do torneio. A partida está marcada para às 13h (de Brasília). Nessa sexta (21), os portugueses bateram a Suíça por 2 a 0

A outra semifinal será disputada entre Áustria e Itália. Os austríacos avançaram após vencerem o Japão por 1 a 0. Os italianos, por sua vez, superaram Burkina Faso pelo mesmo placar.