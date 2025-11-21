Brasil sediará novo torneio de seleções femininas da Fifa em 2026

A Fifa confirmou, nesta sexta-feira (21), que o Brasil será sede de mais uma competição de seleções, o Fifa Series, que acontecerá durante a janela de jogos internacionais de março e abril de 2026, que também ganhará uma edição dedicada ao futebol feminino. O torneio de mulheres também terá como anfitriões Costa do Marfim e Tailândia.

- A Fifa Series tem como objetivo desbloquear o potencial de desenvolvimento de jogadores, treinadores e torcedores, promovendo a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas significativas. A edição de 2026 ampliará ainda mais esse impacto, tanto para o futebol masculino quanto para o feminino, e, ao conectar nações por meio da competição, buscamos fortalecer o esporte em todos os níveis, levando comunidades locais ao cenário global - escreveu Gianni Infantino, presidente da entidade, em sua rede social.

O evento voltado para as mulheres acontece depois do sucesso da edição piloto realizada em março de 2024 no futebol masculino, e agora pretende reunir mais participantes. O formato expandido foi projetado para facilitar partidas internacionais mais significativas e contribuir diretamente para o desenvolvimento do futebol global., segundo informou a entidade que dirige o futebol mundial.

Ainda de acordo com a publicação da entidade, a iniciativa está alinhada aos Objetivos Estratégicos para o Futebol Global e visa criar mais oportunidades para o equilíbrio competitivo, o crescimento técnico e o intercâmbio intercontinental. O formato oferece um caminho para seleções nacionais que raramente enfrentam adversários de outros continentes.

Todos os detalhes da próxima edição do Fifa Series no Brasil serão divulgados no início do ano que vem. Já a edição do masculino acontecerá na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.