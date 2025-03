Sem Neymar, mas com Endrick, Seleção se apresenta em Brasília

A Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (17), em Brasília, para iniciar a preparação para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na quinta-feira (20), o Brasil encara a Colômbia, no Mané Garrincha; cinco dias depois, será a vez da Argentina, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️Sem Ronaldo, CBF define data de eleição com favorito à presidência

Havia grande expectativa de que os jogos marcassem o retorno de Neymar à Seleção Brasileira. O jogador chegou a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior, mas foi cortado na sexta-feira (14) por lesão. Além dele, Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City, também foram desconvocados. Desde que Dorival assumiu a Seleção, ele já precisou fazer 21 cortes por lesão.

O infortúnio com Neymar, contudo, serviu para Dorival dar uma nova chance a Endrick. O jogador, que é reserva no Real Madrid, tem entrado bem na equipe espanhola e era desejado na lista por boa parte dos torcedores do Brasil. Em novembro passado, ele ficara de fora da convocação para os jogos com Venezuela e Uruguai.

continua após a publicidade

Além de Endrick, quem ganhou chance com os cortes da sexta-feira foram o lateral-esquerdo Alex Sandro, também do Flamengo, e Lucas Perri, do Lyon.

Seleção ficará até segunda-feira em Brasília

A Seleção Brasileira fará três treinos em Brasília antes do jogo com a Colômbia. Nesta segunda-feira e na terça, as atividades serão no estádio Bezerrão. Na quarta-feira, véspera do jogo, a atividade será no Mané Garrincha. Todos os treinos estão marcados para às 17h.

continua após a publicidade

A comissão técnica não detalhou a programação de treinos a partir de sexta-feira. Mas, no anúncio da convocação, no dia 6, o coordenador Rodrigo Caetano informou que a Seleção ficará em Brasília até o dia 24, véspera do jogo com a Argentina. E que todos os treinos a partir de quarta-feira serão no Mané Garrincha.

Com 18 pontos em 12 jogos, o Brasil é quinto colocado nas Eliminatórias. A Argentina lidera o qualificatório, com 25. A Colômbia, por sua vez, é quarta colocada, com 19 pontos.