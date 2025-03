Com protagonismo brasileiro, o Newcastle derrotou o Liverpool por 2 a 1 e se sagrou campeão inédito da Copa da Liga Inglesa neste domingo (16), no Wembley Stadium. Convocados para a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães e Joelinton foram fundamentais na partida que sacramentou o primeiro título nacional do clube desde 1955. Eddie Howe, técnico dos Magpies, elogiou a dupla de meio-campistas.

Primeiro técnico inglês a vencer a Copa da Liga desde 2004, Howe foi questionado pelo portal "Sports Mole" sobre os brasileiros do Newcastle. Por sua vez, o treinador disse que se eles mantiverem o caminho das glórias, podem ser "lendas" da instituição.

— Acho que os torcedores têm que vir e gostar realmente de assistir esse time jogar, e eles têm seus heróis no time, e eu incentivo isso. E eu acho que temos alguns jogadores icônicos que serão lendas do clube de futebol no futuro, mas eles ainda precisam consolidar esse legado. Temos um grupo muito talentoso, mas também temos algumas histórias realmente ótimas, atletas que lutaram contra todas as probabilidades para chegar a essa posição e continuam se destacando — disse Howe.

Seleção Brasileira com Bruno Guimarães e Joelinton

Com a presença da dupla do Newcastle, a Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (17), em Brasília, para iniciar a preparação para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na quinta-feira (20), o Brasil encara a Colômbia, no Mané Garrincha; cinco dias depois, será a vez da Argentina, em Buenos Aires.

Liverpool 1x2 Newcastle

O jogo do título começou mais estudado e cauteloso por ambas as partes. Quem saiu mais para o jogo foi o Newcastle, sendo mais agressivo. A tônica do primeiro tempo foi com o Liverpool mais acuado, esperando a oportunidade perfeita, enquanto os Magpies atacavam mais, porém sem conseguir finalizar bem suas jogadas. Ao fim da primeira etapa, o Newcastle chegou com o maior perigo até então e abriu o placar em jogada de escanteio. Dan Burn, convocado por Thomas Tuchel, foi o marcador do primeiro gol da partida.

Já no segundo tempo, o Liverpool se viu encurralado e começou a sair mais para o jogo. O time dominou a posse de bola, porém, fazia isso com pouca finalidade na partida, chegando poucas vezes ao gol do rival. O Newcastle jogava de forma mais inteligente e, assim, chegou ao segundo gol do jogo. Isak, que havia marcado, teve seu tento invalidado pelo VAR. Porém, pouco tempo depois, o jogador não desperdiçou a chance e fez o segundo do Newcastle, ficando mais perto do título.

O Liverpool começou a pressionar e chegar perigosamente ao gol de Nick Pope. O goleiro fez defesas incríveis e conseguia se segurar na meta do Newcastle. No final do jogo, entretanto, os Magpies entraram em modo defensivo e pouco jogaram, dando espaço para os Reds pressionarem. Nos acréscimos da partida, Chiesa diminuiu para o Liverpool.

