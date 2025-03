A Seleção Brasileira entra em campo na noite desta quinta-feira (20), pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No Estádio Mané Garrincha, a Canarinho encara a Colômbia às 21h45 (de Brasília). Gerson, volante do Flamengo, é cotado para iniciar a partida entre os titulares.

Gerson é um dos grandes pilares da equipe de Filipe Luís. No último domingo, levantou a taça do Campeonato Carioca. Esse, aliás, foi o terceiro título ainda neste início de 2025. Anteriormente, conquistou a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara.

Gerson discute renovação de contrato com o Flamengo

O Lance! apurou que o estafe de Gerson recebeu uma proposta de renovação de contrato do clube carioca, com uma valorização salarial. O Flamengo, no entanto, ainda não recebeu a resposta. As partes entendem que um cenário positivo pode ser selado em breve.

A renovação do jogador é um assunto debatido desde as primeiras semanas do ano. Inicialmente, Marcão, pai e representante do atleta, cobrou uma valorização salarial. Assim, o Flamengo indica que a nova oferta é "muita boa" neste sentido.

Números de Gerson pela Seleção Brasileira

Aos 27 anos, Gerson já disputou 11 jogos com a Amarelinha. Além disso, o meio-campista acumulou diversas partidas pela Seleção Brasileira de base.

