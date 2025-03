Flamengo oficializa proposta de renovação para Gerson

O Flamengo está perto de acertar a renovação de contrato de Gerson, capitão da equipe rubro-negra. O Lance! apurou que o clube carioca formalizou uma oferta por um novo vínculo com o jogador. Agora, a decisão está nas mãos do estafe do atleta.

As conversas entre as partes já vem acontecendo há semanas. O pai do jogador, um de seus representantes, havia dito, anteriormente, que o meia deveria ser valorizado. Na época, a fala não foi bem vista pelos representantes do clube, mas a proposta de renovação conta com uma valorização salarial.

A tendência é que, nos próximos dias, as partes envolvidas cheguem a um acordo.