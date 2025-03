Perto do título da Premier League, o Liverpool já se planeja visando reforçar o elenco para a próxima temporada. Um dos nomes com futuro incerto é Diogo Jota, que pertence à antiga geração e acabou perdendo espaço com Arne Slot. Neste sentido, pode retornar ao Wolves. A possibilidade ligou um sinal de alerta no Liverpool.

Na ocasião, o sinal é mais positivo do que negativo para o Liverpool, que ao invés de vender Jota, estaria disposto a realizar uma troca envolvendo Matheus Cunha, da Seleção Brasileira. A informação do formato do negócio foi dada pelo site "Anfield Watch". O "TEAMtalk", porém, aponta uma potencial oferta de 55 milhões de libras (R$ 405 milhões) dos Lobos pelo português.

Cunha vem tendo seu melhor momento desde que chegou ao Wolves em 2023. São 15 gols e quatro assistências na temporada. Suas boas atuações o credenciaram para figurar a lista de convocados de Dorival Júnior para a Data Fifa de março, onde o Brasil terá jogos contra Colômbia e Argentina.

Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, é destaque na Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

Diogo Jota, por sua vez, foi titular em apenas 18 de 29 jogos do Liverpool na temporada. São oito gols e três assistências para o português, que também ficou afastado dos gramados por lesão muscular. Atualmente com 28 anos, Jota defendeu as cores do Wolves entre 2017 e 2020.

A troca envolvendo Diogo Jota traria o segundo jogador da Seleção Brasileira para o atual elenco do Liverpool. Hoje, os Reds contam com Alisson, que foi titular nas últimas duas Copas do Mundo. Antes, Roberto Firmino foi o último grande destaque brasileiro na equipe.