Dorival pede paciência com o Brasil, apesar da vitória: ‘Vamos oscilar’

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 00:50 • Brasília (DF)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior pediu paciência, apesar da vitória sobre o Peru por 4 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O comandante elogiou o processo que vem sendo feito, mas reafirmou que a equipe deve oscilar nos próximos meses.

Além disso, o técnico projetou os confrontos de novembro, contra Venezuela e Uruguai, como decisivos para as pretensões do Brasil em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Os confrontos são considerados diretos por briga de posição na classificação.

- Temos que ter a consciência de que é um grupo em formação, que carece de ajustes. A equipe ainda vai oscilar. Teremos partidas até melhores do que essa. Mas pela atitude que tivemos, não demos uma oportunidade ao adversário. Raras foram as situações em que eles (os peruanos) conseguiram trocar poucos passes. Vocês sabem que é um processo oscilatório natural. Eu entendo, se tivermos uma recaída. Vamos trabalhar para que não aconteça, diminuir o máximo possível essa condição. Teremos jogos complicados pela frente e precisamos estar preparados. Serão decisivos para as nossas pretensões contra Venezuela e Uruguai. Eu não me iludo com qualquer situação, assim como não me desesperei quando as contestações estavam afloradas.

Após uma Copa América decepcionante, com eliminação nas quartas de final, Dorival Júnior alivia a pressão, após balançar no cargo por conta dos desempenhos abaixo do esperado na Data Fifa de setembro. Naquela ocasião, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, mas foi derrotado na sequência pelo Paraguai por 1 a 0, em Assunção.