Andreas Pereira detalha golaço com a Seleção Brasileira

Andreas Pereira comemora golaço marcado pela Seleção Brasileira contra o Peru (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 23:59 • Brasília (DF) • Atualizada em 16/10/2024 - 01:00

Andreas Pereira detalhou o golaço marcado pela Seleção Brasileira contra o Peru, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O meia do Fulham, da Inglaterra, aproveitou a oportunidade dada por Dorival Júnior e foi peça fundamental na goleada de 4 a 0 da Amarelinha.

- Momento muito especial, mas o mais importante foi a vitória. Eu sabia que o Luiz ia pegar na bola e ele vai para cima, o professor falou para a gente partir para cima, eu vi a bola vindo na minha direção, só ajeitei o corpo e fui feliz - contou Andreas, na saída de campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 25 minutos da segunda etapa, o jogador aproveitou um cruzamento do lado direito de Luiz Henrique e finalizou com um voleio para o fundo da rede. A jogada lembrou os gols marcados não só por Bebeto com a camisa do Brasil, mas também o de Richarlison na última Copa do Mundo 2022.

Longe da convocação da Seleção Brasileira desde o fim da Copa América, Andreas Pereira conseguiu aproveitar a chance e provar o valor para Dorival Júnior. Com a atuação, o jogador espera ter nova oportunidade na Data Fifa de novembro, em que a equipe enfrenta Venezuela (dia 14) e Uruguai (19).