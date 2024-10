Brasil goleia o Peru por 4 a 0 e consolida recuperação nas Eliminatórias

Foto: Nelson Almeida/AFP







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 15/10/2024 - 23:40 • São Paulo (SP)

O Brasil aproveitou a fragilidade do adversário, embalou no segundo tempo e goleou a seleção peruana por 4 a 0 sem dificuldades na noite desta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, com mais de 60 mil pessoas, em Brasília. A partida, válida pela 10ª rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026, consolidou a recuperação da Seleção Brasileira na competição, após vitórias seguidas sobre Chile (2 a 1) e Peru.

Com a vitória, o Brasil vai a 16 pontos e se mantém na 4ª posição da tabela de classificação. Enquanto isso, Peru é o 9º colocado, com seis pontos.

Como foi o jogo

A partida começou com o Brasil tentando impor as ideias de Dorival Júnior, com infiltrações para tentar criar chances de gol. Mas a estratégia parava na linha de cinco defensores armada pela seleção peruana.

Sem conseguir furar a retranca peruana, o Brasil chegou ao seu gol depois que o VAR chamou o árbitro Esteban Ostojich para conferir toque na mão de Zambrano. Pênalti que Raphinha cobra com maestria, deslocando Gallese, para abrir o placar aos 37 minutos.

O Brasil voltou para a etapa final disposto a resolver a partida logo. E a disposição foi recompensada logo. Repetindo o roteiro da primeira etapa, Zambrano cometeu novo pênalti, agora em Savinho. Raphinha bateu novamente e ampliou para 2 a 0.

O time seguiu com ritmo forte. A ideia de Dorival ao optar por Vanderson no lugar de Danilo na lateral direita era dar mais força ofensiva no setor. Já com Luiz Henrique em campo, o resultado veio após o ponta do Botafogo rabiscar pela direita e cruzar para Andras Pereira acertar um lindo voleio e fazer 3 a 0, aos 25 minutos.

Três minutos depois, Luiz Henrique fez tudo sozinho e acertou o canto de Gallese para transformar a vitória em goleada. O Brasil até tentou ir para cima e fazer o quinto, mas não conseguiu marcar e viu o placar permanecer sem alteração.

O que vem pela frente

Na próxima rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrenta a Venezuela, fora de casa, dia 14 de novembro. Depois, dia 19, recebe o Uruguai.

Já o Peru pega Chile e Argentina, nas duas próximas rodadas.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 4 X 0 PERU

10ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 15 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

🥅 Gols: Raphinha (37'/1ºT e 9'/2ºT), Andreas Pereira (25'/2ºT) e Luiz Henrique (28'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gallese, Castillo, Zambrano, Cartagena e Bryan Reyna (PER); Vanderson (BRA).

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André), Gerson e Rodrygo (Andreas Pereira); Raphinha (Matheus Pereira), Savinho (Luiz Henrique) e Igor Jesus (Endrick).

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; Advíncula (Andy Polo), Miguel Araújo, Zambrano, Callens e Marcos López; Jesus Castillo (Sonne), Cartagena e Sérgio Peña (Murrugarra); Bryan Reyna (Luis Ramos) e Edinson Flores (Grimaldo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nevas (URU).

4️⃣ Quarto árbitro: José Burgos (URU).

🖥️ VAR: Leodan Gonzales (URU).