Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 01/11/2024 - 16:03 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (1º), Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra a Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa, em novembro. Neymar ficou fora da lista do treinador. O técnico revelou que conversou com o atleta sobre a decisão de não o relacionar para as partidas e falou sobre o estado físico do atacante.

- Todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo - disse o treinador durante entrevista coletiva.

Neymar passou 369 dias se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador se machucou durante o confronto entre Brasil e Uruguai, em Montevidéu, em setembro de 2023. O atacante voltou a atuar no dia 21 de outubro, na partida entre seu clube, Al Hilal, e o Al Ain, pela Champions League Asiática.

Dorival Júnior valorizou o processo de recuperação do jogador no clube da Arábia Saudita. Segundo o treinador, é necessário aguardar uma minutagem maior de Neymar em seu time antes de chamá-lo para jogar pela Seleção Brasileira.

- Temos que respeitar o processo do clube. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, isso para nós tem uma importância muito grande, mesmo ele não estando na totalidade de suas condições. Por isso, acredito que a gente tenha que valorizar essa postura que ele teve. Decidimos não trazê-lo para não precipitar - enfatizou o técnico.

Próximos jogos

O Brasil ocupa a quarta colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da próxima Data FIFA será no dia 14 de novembro, contra a Venezuela, em Maturín. Cinco dias depois, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.