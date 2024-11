Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 01/11/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta sexta-feira (1º), o técnico Dorival Jr. convocou a Seleção Brasileira para os próximos dois confrontos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O comandante divulgou a lista de 23 jogadores, projetou os próximos duelos, atualizou a situação de Neymar, justificou a ausência de Endrick e prestou apoio a Vini Jr. depois da Bola de Ouro.

O Brasil vem embalado depois de duas vitórias consecutivas pela primeira vez nessa eliminatória. O time de Dorival venceu o Chile por 2 a 1, em Santiago, e em seguida, goleou o Paraguai por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Com os resultados, a Seleção deu um salto da tabela, e agora ocupa a quarta posição, com 16 pontos.

O treinador respondeu sobre a importância dos dois últimos resultados para trazer confiança para os próximos duelos:

– Todo trabalho requer cuidados, porque oscila em momentos inesperados. Mas, agora, estamos criando uma resiliência forte que vai fazer com que possamos encontrar um caminho mais tranquilo ali na frente. Confio muito no que está sendo apresentado. Não olho muito para resultados inicias, ainda que nós possamos, com bons resultados, nos aproximarmos mais das equipes lideres da competição. A confiança é na repetição de um grupo um pouco maior e na chegada de um ou outro para ocupar espaços em aberto.

– Mesmo não estando com uma pontuação dentro da adequada, talvez, o que tivemos de diferente foi um comportamento mais agressivo. Eu acredito que a segunda partida contra o Peru foi um jogo mais seguro, um sinal de uma evolução. Pode haver algumas oscilações, mas os jogadores estão começando a entender o que precisamos em campo. A equipe vem ganhando uma consistência, mas que precisam ainda melhorar.

Dorival explica situação de Neymar na Seleção Brasileira

– É um jogador que nós temos acompanhado. Falei com ele nesses últimos talvez 60 dias aí por duas ou três oportunidades, mas todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente e totalmente recuperado, porém ainda teve poucos minutos dentro de campo e isso foi o que pesou bastante. Eu quero frisar e colocar que ele, após estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento. Mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao ver um banco dentro de campo. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora. Se todo o processo pelo seu clube foi respeitado dessa forma, para que houvesse uma recuperação rápida, o melhor, dentro dos prazos referidos, nós temos que respeitar tudo isso e o prepararmos para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate completo da sua confiança, que é o mais importante.

– É fundamental para um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, em todos os momentos em que ele for chamado. E isso, para nós, tem uma condição muito grande, não foi diferente dessa vez, mesmo que ele não esteja na totalidade das suas necessidades. E eu acredito que nós temos que agradecer muito essa postura que ele teve, porque fisicamente ele está aqui dentro, em um processo onde, daqui para frente ele terá uma evolução muito grande, uma evolução em que quase todos nos reunimos e achamos conveniente, nesse momento, não trazê-lo para não precipitarmos nenhuma situação com o profissional como ele foi.

Técnico fala sobre Vini Jr. perder a Bola de Ouro

– Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. E se teve, dentro de uma premiação individual, um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele. Nada contra quem acabou ganhando o prêmio, muito pelo contrário, o reconhecimento dos grandes atletas do futebol mundial espanhol nessa última temporada, um garoto que vem se destacando muito. Porém, o Vinícius, pelo trabalho que fez, eu acredito que deveria ter tido uma atenção um pouco diferente.

E a ausência de Endrick na lista do Brasil?

– Nós temos várias decisões tomadas, levadas até poucos momentos antes de vocês receberem a lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos tempo para reposição de um tempo perdido.

– Às vezes abrimos mão de um ou outro jogador. Ele poderia aqui estar nessa lista, como já estiveram os anteriores, mas a qualquer momento pode estar bom. O importante é que fortaleçamos o máximo possível uma estrutura da equipe. De repente mexendo um pouco menos e tentando encontrar um caminho um pouco mais seguro.

A preparação acontecerá em duas etapas: o primeiro treinamento será realizado em Belém, entre os dias 11 e 13 de dezembro, antes da viagem para Maturin, na Venezuela, onde a Seleção enfrentará os venezuelanos no dia 14, às 18h.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

14/11 - Venezuela x Brasil - 18h (de Brasília) - Eliminatórias da Copa do Mundo

19/11 - Brasil x Uruguai - 21h45 (de Brasília) - Eliminatórias da Copa do Mundo

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Éderson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Cruzeiro), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG)

Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG) Danilo (Juventus), Vanderson (Cruzeiro), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG) Zagueiros: Murillo (Nottingham Forest), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham); André (Fluminense); Gerson (Flamengo); Rodrygo (Real Madrid); Andreas Pereira (Fulham); Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid); Luiz Henrique (Botafogo); Igor Jesus (Botafogo);

Após péssimo início, o Brasil somou seis pontos nas partidas contra Chile, em Ñuñoa, e Peru, em Brasília, e respirou na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, a Seleção está a seis pontos da Argentina, que lidera a competição. O confronto diante da Venezuela acontece em Maturín, no próximo dia 14, e contra o Uruguai, cinco dias depois, em Salvador.

