Dorival diz que empate com a Venezuela foi obra de ‘erro fatal’

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Dorival Júnior lamentou o empate do Brasil por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira (14), pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas o treinador gostou do desempenho do time no Monumental de Maturín, e apontou o tropeço para os venezuelanos como consequência de “um erro que foi fatal”.

O erro citado por Dorival aconteceu no primeiro minuto da etapa final, quando a defesa do Brasil deu espaço para Savarino dominar completamente livre no interior da área e ajeitar para Segovia chutar no ângulo de Ederson, empatando o confronto.

— Nós tivemos um erro que foi fatal, que foi justamente o momento do gol que nós tomamos. De um modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro —, avaliou o treinador da Seleção Brasileira, em entrevista que concedeu logo após o jogo.

Dorival lamenta falta de efetividade da Seleção Brasileira

— Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Eu acho que esse é um detalhe importante, um jogo agradável de se ver, as equipes querendo o resultado. Acredito eu que o Brasil tenha tido um volume um pouco maior de jogo e isso foi importante — considerou Dorival Júnior

O treinador, contudo, admitiu que o Brasil foi muito pouco efetivo na frente. As próprias alterações do técnico ao longo do segundo tempo demonstraram o descontentamento do técnico com o setor ofensivo — Luiz Henrique, Martinelli e Estêvão, já no fim do jogo, entraram.

— Infelizmente, as oportunidades criadas, acabamos concluindo apenas uma delas — lamentou o técnico da Seleção Brasileira. — Nós tivemos o goleiro adversário (Romo) numa noite fantástica, defendendo bolas muito bonitas. E com tudo que conseguimos criar, ainda assim, nos faltou o detalhe principal, que foi a definição.