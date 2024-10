Dorival chama lateral que joga no Brasil para vaga de Arana na Seleção

Dorival Júnior durante convocação da Seleção na sede da CBF, no Rio (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Publicada em 04/10/2024 - 15:45

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (4), a convocação de Alex Telles para a Seleção Brasileira. O jogador do Botafogo entra no lugar de Guilherme Arana, do Atlético-MG, cortado por lesão. O Brasil enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Alex Telles deixou o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e chegou ao Botafogo no início de setembro. O lateral soma cinco partidas pelo Alvinegro até aqui, com duas vitórias e três empates. Telles retornou ao futebol brasileiro após 11 temporadas no exterior.

Alex Telles celebra estreia pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja a lista de convocados para Seleção

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Botafogo) e Abner (Lyon);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).